Jussi Saramo potilaslain äänestyksestä: Tällainen ei voi toistua

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoo, että ryhmä kävi pitkän keskustelun torstaina. Osa puolueen kansanedustajista äänesti hallituksen esittämää potilaslakia vastaan maanantaina.

– Meillä oli pitkä ja todella hyvä keskustelu. Kävimme läpi politiikan sisältöjä ja todettiin, että hallitustyö on ollut hedelmällistä. Haluamme, että tämä hallitus jatkaa ja ryhmän sääntöjen mukaisesti edetään.

– Kaikki ovat nyt sitoutuneita hallitustyöhön ja ryhmän sääntöjen mukaiset toimenpiteet on tehty, Saramo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Jussi Saramo ei kuitenkaan lähtenyt avaamaan sitä, millaisia rangaistuksia ryhmä antoi niille, jotka äänestivät hallituksen esitystä vastaan.

– Ne on kaikilla ryhmillä ryhmän sisäisiä. En rupea niitä sen enempää käymään [läpi], mutta ryhmä jatkaa täysillä hallitustyötä jos se ja kun se on mahdollista.

– Kullakin on omanlaiset säännöt ja olennaista on se, että kaikki ryhmät voivat luottaa siihen että luottamus on jaettu hallituksessa. Nyt me tehdään kaikki sen eteen, että luottamus saadaan takaisin ja pysyy, Saramo sanoi.

Vasemmistoliiton 16 kansanedustajasta viisi äänesti maanantaina hallituksen lakiesitystä vastaan, seitsemän puolesta ja neljä oli pois äänestyksestä. Lakia vastaan äänestivät Anna Kontula, Katja Hänninen, Markus Mustajärvi, Jari Myllykoski ja Said Ahmed Suldaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kertoi keskiviikkona Ylen Ykkösaamussa, että eduskuntaryhmä pyysi potilaslakia vastustavia edustajia olemaan poissa äänestyksestä.

– Ihan normaali käytäntö. Hallituksen esityksiä tuetaan, ja punaista ei paineta, että niitä poissaoloja usein muissakin ryhmissä voi olla. Sanktiot siitä, että hallitusta vastaan ei voi äänestää, Saramo kommentoi.

Saramon mukaan eduskuntaryhmä oli yksimielinen rangaistusten suhteen. Hän vakuuttaa, että ryhmä on sitoutunut olemaan hallituksessa mukana. Saramon mukaan potilaslaki oli kuitenkin “täysin poikkeuksellinen prosessi”.

– Kiireen takia tämä esitys tuotiin eduskuntaan ennen kuin sen sisällöllä oli kaikkien puolueiden hyväksyntä. Tietysti hallituksen esitysten kohdalla me lähdetään aina siitä, että niiden puolesta äänestetään ja tällainen ei voi toistua, Saramo sanoi.