Antti Häkkänen on toiminut puolustusministerinä vuodesta 2023 lähtien.

Jussi Niinistö Kuntalehdessä: Antti Häkkänen on ollut alfauros

  • Julkaistu 11.09.2025 | 10:50
  • Päivitetty 11.09.2025 | 10:50
  • Politiikka
Ex-puolustusministeri kehuu seuraajaansa.
Kannuksen kaupunginjohtaja ja entinen puolustusministeri Jussi Niinistö kehuu nykyistä puolustusministeriä Antti Häkkästä (kok.) Kuntalehdessä.

– Kyllä hän aikamoinen alfauros hommassa on ollut. Oikeastaan annoin hänelle pelkästään kehuja, kun viimeksi hänet täällä Kannuksessa näin. Hänellähän on tänne päin yhteyksiä ja hän käy täällä joka kesä.

Jussi Niinistö toimi puolustusministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa vuosina 2015–2019. Niinistö sanoo, että on yrittänyt olla antamatta neuvoja hänen jälkeensä puolustusministerinä toimineille henkilöille.

– Toki olen vastannut, jos on kysytty. Ainoa poikkeus, minkä olen tehnyt, on jalkaväkimiinat kieltävä Ottawa sopimus. Sen vastustaminen on ollut minulle elämän pituinen tehtävä, Niinistö sanoo.

Hän sanoo seuranneensa Suomen irtautumisprosessia Ottawan sopimuksesta ilolla.

