Juopunut komentaja lähetti koko pataljoonan kuolemaan – venäläissotilaan karu tilitys

Venäläissotilas kertoo, kuinka alinomaa juopotteleva komentaja sai tuhottua kokonaisen pataljoonan, kun hän lähetti miehiä aseettomina ja ilman tukea hyökkäyksiin.

Sotilaan mukaan hänen yksikössään vallitsi sekasorto. Pahoinpitelyt, alkoholin ja huumeiden käyttö sekä kiristäminen olivat arkipäivää.

Joukkueenjohtaja Anton Putjatov on kuvannut videon paettuaan 1435. moottoroidusta jalkaväkirykmentistä Pokrovskin lähellä Itä-Ukrainan Donetskissa.

Hän kertoo osallistuneensa kesällä 2024 hyökkäysoperaatioihin Pokrovskin lähistöllä. Hänen komentajansa Arkadi Vasiljev käski 2. pataljoonan siirtymään Novohradivkan kylään väittäen, ettei siellä ollut vihollista.

– Kun lähestyimme kaupunkia, pataljoonan komentaja, kutsumanimeltään Grom, kapteeni Arkadi Vasiljev, sanoi meille humalassa: ’Kaupunki on meidän. Menkää rauhassa.’ No, hän oli komentaj. (–) Jos hän sanoi niin, sen täytyi olla totta. Lähdimme, ja 2. pataljoona pyyhittiin lähes kokonaan pois, kertoo Putjakov, jota siteeraa brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-ketjussaan.

Putjatov jatkaa, ettei koskaan nähnyt Vasiljevia selvin päin. Hänen mukaansa Vasiljevia suojeli rykmentin komentaja, joka uhkasi ampua kaikki, jotka eivät ole kuuliaisia.

– Rykmentin komentaja sanoi, että jokainen, joka loukkaa häntä, tullaan ampumaan.

Putjatovin mukaan Vasiljev määräsi sotilaat luovuttamaan aseensa ja suojavarusteensa, ja siirtymään yöllä miinakentän halki metsään, jossa vihollinen piileskeli.

Putjatov ei selitä syytä tähän, mutta muiden kuvausten mukaan venäläissotilaita on lähetetty aseettomina taistelukentälle keräämään aseita ja varusteita molempien osapuolten sinne jättämiltä ruumiilta.

Myöhemmin Putjatovin joukkue joutui vetäytymään tulituksen alta.

– Istuin lähes seitsemän päivää metsässä, jonne olimme perääntyneet. Ei ruokaa, ei vettä, ei ammuksia, ei rotaatiota.

Putjatovin mukaan heitä moukaroitiin kolmelta suunnalta, mutta venäläiskomentajilla ei ollut aikaa vastata pyyntöihin. Hän kertoo myöhemmin saaneensa tietää, että upseerit olivat kerrostalon kellarissa käyttämässä huumeita.

– Ihmiset olivat uupuneita, ilman lepoa, ilman unta. Ei ruokaa. Ei vahvistuksia. Ja humalainen pataljoonan komentaja, joka lähetti kaikki sinne, vaati meitä luovuttamaan radiomme, Putjatov valittaa.

Vasiljev sanoi Putjatoville, ettei ollut huolissaan tappioista:

– Minulle annetaan uusia miehiä. En ole huolissani. Pääasia, että suoritatte tehtävän. Jos ette, merkitsen teidät kadonneiksi, luvattomasti poissa oleviksi tai karkureiksi, Vasiljev ilmoitti.

Putjatov haavoittui vakavasti jalkaansa samana päivänä ja hänet lähetettiin Venäjälle hoitoon.

Hän palasi rykmenttiinsä loppuvuonna 2024, josta pitkän suostuttelun jälkeen sai luvan viettää uudenvuoden perheensä kanssa. Palattuaan Ukrainaan tämän vuoden tammikuussa Putjatov alkoi omien sanojensa mukaan saada uhkauksia ”ei-slaaveilta näyttäviltä” sotilailta, jotka kiristivät häneltä rahaa.

Tammikuussa Putjatov karkasi ensimmäisen kerran tappouhkausten vuoksi, mutta päätyi työskentelemään karkureiden keräilykeskukseen Sverdlovskin alueella. Hän anoi lokakuussa siirtoa, mutta hänet palautettiin alkuperäiseen rykmenttiinsä.

Poimintoja videosisällöistämme

– He löivät minua, koska olin ollut karkuteillä, ja sanoivat ampuvansa minut heti, kun saisivat tilaisuuden.

Henkensä puolesta pelkäävä Putjatov karkasi uudelleen 12. lokakuuta. Hän aio enää palvella eikä osallistua sotaan, ja kertoo olevansa valmis pitkään vankeusrangaistukseen. Sotilas suree menetettyä elämäänsä siviilissä.

– Minulla oli ihana työ englanninopettajana koulussa. Minua ympäröi joukko upeita lapsia, jotka odottivat tuntejani.

LUE MYÖS:

”Kuin lampaita ja orjia” – Suomen evp-kenraalit hämmästelevät Venäjän sotilaita

2/ Platoon commander Anton Alekseevich Putyatov has recorded a video after deserting from the 1435th Motorized Rifle Regiment, serving near Pokrovsk in the Donetsk region. — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 16, 2025