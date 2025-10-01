”Kuin lampaita ja orjia” – Suomen evp-kenraalit hämmästelevät Venäjän sotilaita

Venäjän omiin sotilaisiinsa kohdistamasta kaltoinkohtelusta on raportoitu laajamittaisesti koko Ukrainan sodan ajan.

Monissa tapauksissa komentajat ovat hylänneet rintamalla olevat sotilaat ilman yhteyksiä, vettä, ruokaa ja raskasta aseistusta. Myös venäläisistä lähteistä tulee yhä enemmän ilmi faktoja ja esimerkkejä siitä, kuinka venäläisyksiköiden komentajat pahoinpitelevät, kiduttavat ja jopa tappavat tai teloittavat omia sotilaitaan joko niin sanotun kurin palauttamisen tai yksinkertaisesti taloudelliseen hyötyyn ja suojelurahaan liittyvän kiristyksen vuoksi.

Miksi näemme toistuvia uutisia siitä, kuinka karmaisevan huonosti venäläiset upseerit joukkojaan kohtelevat?

– Taustalla on tietenkin pitkä perinne ja kulttuuri. Jo keisarinvallan ja Neuvostoliiton ajoista lähtien sotilaita on kohdeltu huonosti, sanoo europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok./EPP) Verkkouutisille.

– Heidän ajattelumallinsa on pitkälti sellainen, että ei musikalla ole niin väliä. He ovat tykinruokaa, ja heitä saadaan (rintamalle) aina lisää.

Neuvostoliiton aikana varusmiespalvelukseen kuului varsin mittava simputuskulttuuri. Vanhempi ikäluokka kohteli nuorempia mielensä mukaan, eikä upseereita kiinnostanut ollenkaan, mitä varuskunnissa ja kasarmeilla tapahtui.

– Tämä sama (toimintalogiikka) siirtyi sitten Venäjän federaation asevoimiin. Siellähän tusinoittain varusmiehiä teki vuosittain itsemurhan, koska he eivät enää kestäneet hakkaamista, hyväksikäyttöä ja kiduttamista. Tilanne ei edelleenkään ole hyvä, Toveri kertoo.

– Yhdessä vaiheessa Sotilaiden äidit -järjestö sai vähän rotia tähän touhuun, mutta presidentti Vladimir Putinin vallan kasvettua kaikki tämä työnnettiin syrjään ja upseerit saivat vapaat kädet tehdä mitä haluavat.

Rehottava korruptio

Kokoomuksen kansanedustaja, Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg on samoilla linjoilla.

Hän korostaa, että Venäjän asevoimissa ei ole varsinaista aliupseeristoa tai opistoupseerihenkilöstöä toisin kuin länsimaissa. Aliupseerit ja opistoupseerit toimivat länsimaissa kouluttajina, työnjohtajina ja asiantuntijoina.

– Venäjän asevoimien rakenne on enemmän mustavalkoinen. Siellä on upseeristo, joka on käynyt nämä sotakoulut. Ja sitten on varusmiehet, joita on jo vuosien ajan yritetty rekrytoida sopimussotilaiksi. Itse asiassa tällä hetkellä, kun heille maksetaan niin paljon, tässä on sodan aikana onnistuttu, Lindberg sanoo Verkkouutisille.

– Ja tästä on tullut asetelma, että on upseereita ja varusmieskoulutuksen kautta kasvaneita nykyisiä sopimussotilaita.

Venäjän varusmiesten simputuksen vuoksi koulutus on hyvin tylyä ja kovaa. Se on rakenteellinen osa Venäjän asevoimia.

– Tämä kulttuuri tuskin on lievenemään päin, kun se viedään sodanolosuhteeseen, Lindberg arvioi.

Kokonaiskuvassa simputus- ja pahoinpitelykulttuuri yhdistyy systeemiseen ja äärimmäiseen korruptioon.

– Venäjän asevoimat on ehkä maailman korruptoitunein armeija. Komppanian vääpeli kiristää varusmiehiltä itselleen heidän päivärahojansa. Vastineeksi varusmiehet eivät joudu palvelukseen, Pekka Toveri toteaa.

Rehottava korruptio ulottuu aina ylimpään johtoon asti puolustusministeriössä hulppeine vapaa-ajan asuntoineen.

– Kaikki varastavat omalla tasollaan, ja tällä hetkellä Ukrainan rintamalla sotilaat voivat ostaa upseereilta helpotuksia itselleen, jotta ei tarvitse mennä etulinjaan, Toveri sanoo.

– Tämä kulttuuri on vaan niin syvällä, että ketään ei pätkääkään kiinnosta.

”Kukaan ei tule kyselemään”

Venäjän joukoissa Ukrainan rintamalla taistelee myös paljon rikollisia ja entisiä vankeja, joilla ei katsota olevan mitään arvoa ja siten heitä voidaan kohdella miten vain.

Russia Behind Bars -ihmisoikeusjärjestön mukaan Wagnerin edesmennyt johtaja Jevgeni Prigozhin värväsi vankiloista jopa 50 000 ihmistä taistelemaan Ukrainaan. Prigozhinin epäonnistuneen kapinan jälkeen kesällä 2023 tehtävä siirtyi Venäjän puolustusministeriölle. Se on taas värvännyt Ukrainaan yli 100 000 vankia.

– Kukaan ei tule kyselemään, jos teloitat omin lupinesi rikollisen, Pekka Toveri tumaa.

Venäjän joukot ovat teloittaneet helmikuun 2022 jälkeen eri arvioiden mukaan satoja tai jopa tuhansia omia sotilaitaan Ukrainan rintamalla. Tämä voi tarkoittaa suoraa teloitusta tai epäsuoraa menetelmää, jossa henkilö lähetetään mahdottomaan rynnäkköön. Erilaisia kenttäteloituksia on myös tallentunut droonivideoille.

Tarkka-ampujien ja konekiväärimiesten tiedetään myös tappavan omia sotilaita, jotka pakenevat taisteluista.

Rintamalle saapuu myös vapaaehtoisia palkan perässä. Koulutus ja motivaatio ovat kuitenkin heikolla tasolla tai täysin olematonta.

– Sinne kelpaa kuka tahansa hylkiö. Heitä kohdellaan itse asiassa ihan samalla tavalla. He eivät ole arvostettuja sotilasyhteisön jäseniä, vaan tykinruokaa, joita kohdellaan miten sattuu, Toveri sanoo.

Hänen mukaansa vain hyvin harvoin on vireillä oikeusjuttuja siitä, että komentaja on kohdellut joukkoaan huonosti tai rangaissut ja jopa tapattanut alaisiaan omakätisesti.

”Käsittämättömät tappiot”

Venäläisyksiköt ovat muun muassa käyttäneet niin sanottuja rangaistusryhmiä, joiden tehtävänä on etsiä sotilaita, jotka käyttävät liikaa alkoholia, kieltäytyvät käskyistä tai joista ei yksinkertaisesti pidetä. Ryhmät kohdistavat näihin sotilaisiin väkivaltaa muun muassa pahoinpitelemällä tai sulkemalla heitä eräänlaisiin eristyskuoppiin.

– Se, mikä tässä on yllättävintä, on tietenkin tämä venäläisten sotilaiden asenne. He ovat sellaisia lampaita ja orjia, että he hyväksyvät tämän asian. Sinulla on kuitenkin ase, sinut lähdetään varmaan kuolemaan ja sinua kohdellaan kuin kuraa. Hakataan, heitetään maakuoppaan ilman ruokaa viikkokausiksi ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja et tee sille mitään, otat vain sen vastaan. Vain hyvin harvoin on tapauksia, joissa hyökätään upseeria vastaan, Pekka Toveri toteaa.

Takalinjoilla toimivat sotilaspoliisit ja sisäisen turvallisuuden joukot, jotka ottavat kapinoitsijat kiinni.

– Ihan sama, vaikka komentava upseeri toimiikin rikollisesti. Ketään ei kiinnosta, mihin komentaja on syyllistynyt, Toveri sanoo.

Yksilön kunnioitus, ihmisarvo ja muut perusarvot ovat länsimaissa ja Venäjällä hyvin erilaisia.

– Emmehän me voisi kuvitellekaan, että tämänkaltaista kohtelua olisi rauhan aikana tai sota-aikana rintamalla, Jarmo Lindberg toteaa.

Hän kiinnittää huomiota Venäjän valtaviin mies- ja kalustotappioihin yli kolme ja puoli vuotta jatkuneen sodan aikana.

– Venäjälle ei ole ongelma, että tuhat sotilasta menetetään vuorokaudessa, eli noin 30 000 kuukaudessa. Kovilla palkoilla ja korvauksilla kyetään rekrytoimaan tilalle uusia sotilaita.

– Mutta oleellista tässä on se, että Venäjän valtiojohdolla ei ole ongelmaa, mutta meidän mittakaavassamme nämä ovat aivan käsittämättömät henkilöstötappiot.

Heikko motivaatio

Tämä kaikki vaikuttaa myös Venäjän joukkojen toimintaan tämänhetkisellä taistelukentällä – miten yhtenäinen joukko on, minkälainen taistelutahto sillä on ja minkä puolesta koetaan taisteltavan.

– Yleensä voidaan lähteä siitä, että jos on hyvin kohdeltu ja kotiseutuaan puolustava joukko, niin silloin se homma on aika tehokasta, kun kaikilla on lähtökohtaisesti korkea motivaatio ja puhalletaan yhteen hiileen, Jarmo Lindberg sanoo.

– Varsinkin hyökkääjän puolella Ukrainassa voi miettiä, mikä on motivaatio joukoissa ja millä ne joukot sinne saadaan. Nyt saadaan rekrytoitua ainakin rahallisesti.

Kun Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainassa alkoi, Pekka Toverilta kysyttiin eräässä haastattelussa, onko odotettavissa sotarikoksia.

– Sanoin, että totta kai nähdään massiivisia sotarikoksia, koska Venäjän asevoimat on äärimmäisen väkivaltainen organisaatio jopa omia sotilaitaan kohtaan. Jos tällainen porukka päästetään irti Ukrainaan ja ukrainalaisia on demonisoitu vuosikausia propagandalla, jonka mukaan he ovat natseja ja fasisteja ja tappavat naisia sekä lapsia, niin sen voi arvata, että lopputulos ei tule olemaan hyvä. Ja se on nähty.

Vaikka Venäjän joukot etenevät edelleen hitaasti Ukrainan rintamalohkoilla, hyökkääjä ei ole saavuttanut sotilaallisia tavoitteitaan. Operaatiot ovat monin paikoin olleet tehottomia ottaen huomioon tappioiden määrän suhteessa saavutettuihin voittoihin.

– Se on kulutussotaa, jossa vallataan merkityksettömiä pikkukyliä ja maa-alueita uhraamalla huonosti koulutettuja ja ilman motivaatiota taistelevia sotilaita. Ei Venäjän armeija pysty käymään salamasotaa syvine murtoineen, Toveri arvioi.

– Porukan taistelutahto on heikko, ja se tekee vain sen, mitä käsketään ja pakotetaan.