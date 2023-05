– Ukraina vapauttaa väliaikaisesti miehitetyn Krimin siten, kuin se katsoo tarpeelliseksi päätösten tekohetkellä, sanoo Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksii Danilov Ukrinformin mukaan.

– Minun on vaikea sanoa, antavatko he jotain ilman taistelua. Vapautamme (Krimin) siten, kuin katsomme tarpeelliseksi tiettyjä päätöksiä tehdessämme. Ja jos meillä on tarve käyttää hieman erilaisia vaikuttamiskeinoja, niitä varmasti käytetään, emmekä kysy keneltäkään lupaa, Danilov sanoi.

Hän viittasi myös Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikovin lausuntoa Ukrainan aikeista ottaa Krim ilman taistelua.

– Kun Ukrainan joukot ovat katkaisseet tiet, rautatiet ja vesiväylät niemimaalle ja kohdistaneet drooneilla iskuja sotilaalliseen infrastruktuurin, oletetaan, että monet venäläiset, erityisesti tuoreet maahanmuuttajat, tulevat vakuuttuneiksi siitä, että heidän olisi parempi asua jossain muualla. Joidenkin kerrotaan jo paenneen Kertšin salmen sillalla tapahtuneen räjähdyksen ja muiden niemimaalla tapahtuneiden räjähdysten jälkeen. Otamme Krimin ilman taistelua, Reznikov sanoi.

Mitä tulee räjähdyksiin tilapäisesti miehitetyllä Krimillä, Danilov totesi, että ”Jumala antaa toisinaan merkkejä rashisteille, että heidän pitäisi poistua tästä maasta”.

– Ihmiset, joilla on edes vähän maalaisjärkeä, ymmärtävät, että heidän on noustava autoon tai mihin tahansa ja poistuttava niemimaalta, Danilov painotti.