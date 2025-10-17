Verkkouutiset

Jukka Kopra. Kokoomus

Jukka Kopra: Venäjä teki minusta oikeistolaisen

Kokoomusvaikuttaja kertoo Verkkouutisten Bingan käsittelyssä lapsuudestaan itänaapurissa.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kertoo kokoomusnuorten puheenjohtajan Binga Tupamäen uudessa Verkkouutisten podcastissa, miten lapsuus- ja nuoruusvuosina Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa vietetyt vuodet muovasivat hänen maailmankuvaansa.

Jukka Kopra asui 1970-luvun luvun lopussa muutamia vuosia Moskovassa upseeri-isänsä töiden takia.

– Silloin kun asuin Moskovassa, minusta tuli vapaan yhteiskunnan, demokratian ja markkinatalouden vankkumaton kannattaja. Näin, kuinka huono järjestelmä kommunismi ja sosialismi ovat ihmiselle ja yhteiskunnalle, Kopra kertoo podcastissa.

1980-luvulla Kopra oli vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa, joka oli tuohon aikaan kommunistiblokin vastapooli edustaen vapaata markkinataloutta ja demokratiaa.

– Vaikka en amerikkalaista elämänmenoa satasella digannut, Amerikka oli yhteiskuntana kehityskelpoisempi kuin kommunistinen järjestelmä ja Neuvostoliitto, jossa näki jo 10-vuotiaana siellä liikkuessa, että tämä tulee johtamaan täydelliseen umpikujaan, Kopra kuvailee.

Kopra kertoo podcastissa myös yrittäjän urastaan ja siitä, mitä taitoja yrittäjyydestä on voinut soveltaa politiikassa. Hän paljastaa myös, mikä on nykyisen kokoomuksen eduskuntaryhmän vahvuus.

