”Moskova ei tarvitse rahaa, kun on tykkitehtaita”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) vieraili torstaina Konrad Adenauer Stiftungin Tiergarten Talks -tapahtumassa Berliinissä.

Hän kiinnitti puheessaan huomiota Ukrainan sotaan ja keinoihin, joilla konfliktin lopputuloksesta saataisiin suotuisampi Ukrainan ja länsimaiden kannalta.

– Liiallinen pelko presidentti Vladimir Putinin provosoimisesta rajoittaa edelleen lännen vastatoimia sodan suhteen. Venäjän diktaattori on käyttänyt ydinaseuhkaa hidastaakseen sotilaallisen avun toimittamista Ukrainaan, Kopra sanoi.

– Loputtomat keskustelut ja viivästykset läntisissä pääkaupungeissa edeltävät jokaista uutta asetoimituskierrosta. Tämä johtaa ihmishenkien menetykseen Ukrainassa, ja se rohkaisee Kremliä entisestään. Minun mielestäni meidän on viipymättä toimitettava riittävästi aseita Ukrainalle.

Kopra korosti Suomen lähettäneen Ukrainalle puolustustarvikeapua 1,5 miljardin euron edestä ja rohkaisi Saksaa antamaan Taurus-risteilyohjuksia Ukrainalle.

– Yksi lännen liiallisen varovaisuuden silmiinpistävimmistä merkeistä on haluttomuus julistaa, että länsimaiden tavoitteena on Ukrainan voitto. Sen sijaan länsimaiset viranomaiset käyttävät mieluummin epämääräisiä termejä, kuten ”Ukrainaa tuetaan niin kauan, kun on tarpeen”. Tämä kielenkäyttö rohkaisee Moskovaa pitkittämään sotaa ja näyttää jättävän tilaa kyseenalaisille ”rauhanneuvotteluille” tai muille kompromisseille Kremlin kanssa.

Raha ei auta, jos teollisuutta ei ole

Hänen mukaansa Ukrainan sota on osoittanut sen, että teollisen aikakauden sodankäynti on palannut. Ennen Moskovan aloittamaa laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan moni taho katsoi, että Venäjän suhteellisen pieni talous ei kestäisi pitkittyvää konfliktia. Tilanne on kuitenkin osoittautunut päinvastaiseksi.

Kopra tähdensi, että Venäjän sotateollisuus näyttää tällä hetkellä olevan tehokkaampi kuin lännen. Siksi tuotantokapasiteetti on saatava samalle tasolle Venäjän tuotantolukujen kanssa. Raha ei auta länsimaita, jos teollisuutta ei ole. Venäjän etu on puolestaan se, että ”rahaa ei tarvita, kun on energiaa, terästä ja ammus- sekä tykkitehtaita”.

– EU lupasi toimittaa Ukrainalle miljoona tykistön ammusta, mutta olemme pystyneet toimittamaan vasta kolmasosan tähän mennessä. Eurooppa tulee todennäköisesti rikkomaan tämän lupauksen. Mediatietojen mukaan pelkästään Pohjois-Korea on viime viikkoina toimittanut Venäjälle miljoona tykistön ammusta.

Kopran mielestä Saksalla, joka on Euroopan suurin teollisuusmahti ja suuri puolustusmateriaalin tuottaja, voisi olla johtava rooli. Saksa voisi olla rauhan, turvallisuuden ja puolustuksen takaaja koko Euroopassa, jos se niin päättää.

– Tämä edellyttäisi tietysti sotilaallisen kyvykkyyden ja materiaalituotannon huomattavaa kasvattamista.

– Yhdessä muiden johtavien eurooppalaisten puolustusmateriaalin tuottajien, kuten Ranskan, Britannian ja EU:n ponnistelujen kanssa meidän pitäisi antaa Moskovalle hyvin selkeä signaali, ettei aika ole heidän puolellaan.

Kopra varoitti, että yksikään Euroopan kansakunta ei ole turvassa, jos Venäjä onnistuu sotatoimissaan Ukrainassa. Rauha Ukrainassa näissä nykyisissä asemissa tarkoittaisi Venäjän voittoa ja mahdollisuutta ryhmittää joukkonsa uudelleen ennen uutta hyökkäystä Ukrainaan tai johonkin muuhun maahan.

– Tyhjien lupausten ja iskulauseiden aika on nyt ohi. Länsimaiden pitää mobilisoida taloutensa tuottamaan paljon enemmän materiaalia omiin varastoihinsa ja Ukrainalle.