Juho Romakkaniemi lakoista: Halutaan etukäteen ulosmitata jokin ehkä tapahtuva kasvu

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan lakkoilussa on unohdettu mittaluokka. Teknologiateollisuuden lakko on parhaillaan käynnissä tukilakkoineen. Sovittelua jatketaan lauantaina. Uusia lakkoja tuleville viikoille on jo ilmoitettu.

– Tästä pitäisi puhua enemmän, kun samalla puhutaan kasvun tarpeesta. Suomen bruttokansantuote olisi kasvanut viime vuonna eikä supistunut, ilman ay-liikkeen järjestämiä poliittiisia lakkoja. Tämä on minusta skandaalimainen asia. Ja mitä sillä saavutettiin? Ei muuta kuin hyvinvoinnin tuhoutumista, Romakkaniemi sanoo.

BKT supistui 2024 noin puoli prosenttia ja Romakkaniemen mukaan poliittiset lakot supistivat bruttokansantuotetta arviolta 0,5-1 prosenttia.

– Etumerkki olisi positiivinen ilman tätä ay-liikkeen toimintaa, Romakkaniemi päivittelee.

– Tämä kannattaisi nyt pitää mielessä. Mitään ei saatu, mutta tuhottiin paljon, onko nyt halu tehdä taas samanlainen kevät, jossa tuhotaan kasvun edellytyksiä, jatkaa Romakkaniemi.

Käynnissä olevan lakon kustannuksista ei ole tällä hetkellä tarkkaa arviota.

– Kustannukset ovat nyt sanotaanko kymmeniä miljoonia, mutta nopeasti alkavat sadat miljoonat tikittää, jos uusia liittoja ja sopimusaloja liittyy rintamaan. Myöhemmässä vaiheessa kevättä puhutaan sitten jo miljardihintalapusta, jos lakot jatkuvat.

SAK:n alaiset liitot ilmoittivat loppusyksystä tavoittelevansa 10 prosentin palkankorotuksia kahden vuoden aikana. Romakkaniemen mukaan nyt kannattaisi tarkkaan miettiä, pitäisikö ensin saada kasvu käyntiin ja ansaita Suomelle ne rahat, jotka sitten jaetaan palkankorotuksina.

– Nyt halutaan etukäteen ulosmitata jokin ehkä tapahtuva kasvu ja tuottavuuden kasvu. Taitaapa käydä niin että se kasvu jää tulematta, kun sen eväät on osaltaan pilattu.