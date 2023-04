Rahaministeriön kansliapäällikkö TS:lle: Vakautus tehtävä nyt, kun on vielä valinnanvaraa

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majasen virkakautta ovat leimanneet suuret kriisit koronasta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Nyt hän näkee Turun Sanomien haastattelussa, että painopiste on muuttumassa globaalien kriisien hoitamisesta Suomen julkisen talouden vakauttamiseen ja talouskasvun lisäämiseen.

– On tärkeää vakauttaa julkinen talous nyt, jotta emme ajaudu tilanteeseen, jossa kärsivät ne, joita pitäisi suojella. Nyt on vielä valinnanvaraa, vaikka toimet totta kai tuntuvat ihmisten arjesta, hän sanoo TS:lle.

Majanen puhuu myös talouskasvusta.

– Työllisyyden kohentamiseen ja vihreän siirtymisten luvittamiseen eli investointien helpottamiseen on paljon tehtävissä ilman suuria rahoja. Meidän pitäisi myös rakentaa aktiivisesti liikekumppanuutta Afrikan maihin sen sijaan, että näemme ne pelkästään kehitysmaina, Majanen listaa.

Kansliapäällikkö näkee taloudessa myös sementoituneita tekijöitä, jotka eivät jätä valinnanvaraa.

– Jossain vaiheessa nousee varmasti laajempaan keskusteluun, paljonko tuki Ukrainalle kokonaisuutena maksaa. Se on asia, jossa emme voi peruutella; on välttämätöntä jatkaa tukea niin kauan kuin tarve on. Samoin meidän on meneteltävä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Valtiovarainministeriö julkaisi tammikuussa yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Tunnin junan tyrmäävän selvityksen. Yhteyden toteuttamiseksi vaadittaisiin 2,55 miljardia julkista rahoitusta, jonka takaisinmaksuaika olisi nykytiedolla 140 vuotta. Rakentamisen ilmastopäästöjä myöskään pystyttäisi korvaamaan.

– Tässä tehtävässä olen sitoutunut hoitamaan Suomen taloutta, ja kylmät faktat puhuvat hanketta vastaan, Majanen toteaa Turun Sanomille.