”Joulusta puuttui joulurauha” – Poliisilla kiireinen aatto

Poliisilla on riittänyt jouluaattona tehtävää, poliisilaitokset tiedottavat.
Hämeen poliisilaitos harmittelee, että joulusta puuttui joulurauha. Tehtävämäärä oli poliisin mukaan kohtalaisen vilkas, ja alueella tehtäviä kertyi aamuun mennessä noin 150 kappaletta.
– Tehtävät olivat liikennetehtävien lisäksi pitkälti pahoinvoivia ihmisiä ja riiteleviä entisiä tai nykyisiä pariskuntia, poliisista kerrotaan.
Hämeessä kotihälytyksiä kertyi 15 kappaletta, liikennejuopumushälytyksiä taas yhdeksän, joista neljä osoittautui aiheellisiksi.
Myös Oulun poliisilaitos päivittelee tiedotteessaan, että jouluaaton vietto ei mennyt ihan joulurauhan merkeissä.
Aattoillan ja joulupäivän aamun aikana hälytyksiä kertyi Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 86 kappaletta, joista kotihälytyksiä oli 24.
– Kotihälytystehtäviltä lähti useita henkilöitä viettämään loppujoulua poliisin tiloihin, tiedotteessa todetaan.
Päänvaivaa poliisille tuotti myös kolme tapausta, jossa kuljettajan epäilleen ajaneen ajoneuvoa huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
Rauhaa ei saatu päälle maan myöskään Turun seudulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan joulurauhan julistus sujui hartaassa tunnelmassa ilman järjestyshäiriöitä, mutta muuten poliisin aattopäivä oli työntäyteinen.
Kuten muuallakin Suomessa, työllistivät poliisia etenkin pahoinpitelyt tai kotihälytykset. Jälkimmäisiä kertyi yhteensä toistakymmentä.
– Poliisin tehtävät painottuivat koteihin sekä ravintoloihin. Poliisi pyydettiin paikalle joko häiritsevän metelin, riehuvien ihmisten tai perheväkivallan vuoksi, poliisista tiivistetään.
– Tehtävämäärät olivat hyvin vastaavat aikaisempien vuosien kanssa.
Yön vakavin rikos tapahtui Porissa, jossa kaupungin keskustassa sijaitsevassa ravintolassa tapahtui teräaseella tehty tapon yritys. Poliisi kertoo ottaneensa teon jälkeen epäillyn kiinni yksityisasunnosta.
Porissa Uudenkoiviston kaupunginosassa syttyi taas aamuyöllä tuleen kauppaliike. Poliisi otti tehtävän yhteydessä kiinni epäillyn miehen, jota epäillään törkeästä tuhotyöstä.