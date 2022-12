Jouluostoksista ennätysruuhkat pk-seudun pysäköintialueille

Joulukuussa järjestetään useita suosittuja joulutapahtumia, joihin tänä vuonna suuntaa enemmän autoilijoita kuin kertaakaan sitten koronapandemian. Myyjäiset, joulukonsertit ja yhteislaulutilaisuudet vilkastuttavat kaupunkikuvaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla mutta samalla ruuhkauttavat pysäköintialueita ja kadunvarsia.

Joulutapahtumaan tai -ostoksille lähtiessä kannattaa joko jättää auto kotiin tai suunnitella pysäköinti etukäteen, Suomen suurin pysäköintialan työllistäjä ParkkiPate muistuttaa.

– Suosittelemme autoilijoita joulukuussa kartoittamaan pysäköintimahdollisuudet etukäteen ja tarvittaessa jättämään auton hieman kauemmas esimerkiksi Kaapelitehtaan alueella, Helsinki Outletin ympäristössä, Tukkutorilla, Esport Areenanseudulla, Tammiston ostosalueella Vantaalla sekä kirkkojen ja seurakuntatalojen tuntumassa, ParkkiPate Oy:n toimitusjohtaja Christian Metsäranta sanoo tiedotteessa.

Vaikka yksityisalueella järjestettävän joulutapahtuman alueella olisi tyhjä paikka, ei se ole automaattisesti käytettävissä, Metsäranta muistuttaa. Vapaa paikka saattaa olla varattu jonkun toisen käyttöön. Silloin vierestä löytyy kyltti varauksesta.

Pysäköintialueen merkintöihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jos alue on pyryn jäljiltä täynnä lunta ja parkkipaikat hankalasti saavutettavissa.

– Pysäköintisäännöt ovat voimassa kelistä huolimatta. Vaikka vieraspaikalla olisi lumikinos, ei se tarkoita, että viereinen varattu paikka olisi olosuhteiden takia automaattisesti vapaata riistaa. Paikasta maksaa aina joku, jolla on oikeus sen käyttöön.

Pysäköinti ilman alueella pysäköintiin oikeuttavaa tunnusta on ParkkiPaten tilastojen mukaan yllättävän yleistä. Se on toiseksi yleisin valvontamaksun syy, johon syyllistyy keskimäärin joka viides valvontamaksun saaneista.

Ambulanssin ja paloauton on päästävä perille myös jouluruuhkassa

Suurten joukkojen liikkuessa onnettomuusriskit aina kasvavat. On olennaista, että pelastusajoneuvot pääsevät kulkemaan ilman esteitä, oli kyseessä joulun ostosruuhka tai ei. Metsärannan mukaan moni autoilija ei tiedosta, kuinka tärkeää on pysäköidä sääntöjen mukaan.

– Jos pysäköi esimerkiksi pelastustielle, ei välttämättä tule ajatelleeksi, että auto voi aiheuttaa vaaratilanteen. Väärinpysäköity auto voi olla turvallisuusriski, jos se estää ambulanssin tai paloauton liikkumisen alueella. Riskitilanne syntyy myös, jos auto tukkii alueen liikennettä estämällä muiden autojen pääsyn alueelle tai alueella liikkumisen.

ParkkiPaten tilastojen mukaan lähes joka kymmenes valvontamaksun saaneista autoilijoista jättää autonsa johonkin muualle kuin merkitylle paikalle. Pysäköinti merkittyjen paikkojen ulkopuolelle on viidenneksi yleisin valvontamaksun aihe.

Pysäköinnin maksullisuus yksityisalueilla herättää aika ajoin keskustelua. Maksuilla on kuitenkin hyvä peruste, sillä niistä kertyviä varoja käytetään alueen ylläpitoon, Metsäranta muistuttaa.

– On hyvä muistaa, että pysäköintipaikasta maksaa aina joku: esimerkiksi kiinteistön asukas tai alueella toimiva yritys. Aluetta hoitava yritys joutuu huolehtimaan muun muassa kävijämassojen jälkeensä jättämistä roskista ja alueiden kunnostuksesta.

– Vain harva parkkipaikka on nykyään ilmainen ainakaan kaupungissa. Kun jaossa on vain niukkuutta, eli paikkoja on vähemmän kuin käyttäjiä, pysäköintiä on välttämätöntä ohjata yhteisillä säännöillä.