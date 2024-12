Jouluaaton valmis pöytä ja hotellijoulu ovat nouseva trendi

Joulua vietetään yhä useammin valmiissa pöydässä. S-ryhmän ravintoloiden jouluaaton juhlapöytiin on joulukuun alkuun mennessä tehty jo lähes yhtä paljon pöytävarauksia kuin aattoaterioita viime vuonna tarjoiltiin. Ravintolavarausten tahti kiihtyy peräti sata päivää ennen jouluaattoa ja jatkuu jouluviikolle asti.

– Datamme näyttää, että jouluruokailujen myynti on kasvanut viimeisen viiden vuoden ajan ja joulun pyhinä ravintoloissamme käydään syömässä aiempaa useammin juuri jouluaattona, S-ryhmän majoitus- ja ravitsemiskaupan johtaja Juha Helminen kertoo tiedotteessa.

Ketjuravintoloista Trattoria ja Grill it ovat suosikkeja, niihin on tehty eniten pöytävarauksia jouluaatolle. Tuhannet asiakkaat viihtyvät jouluaattona myös Rossossa ja Amarillossa.

Suosituimpia jouluaaton ravintoloita ovat Turussa sijaitseva Gunnar Eatery & Bar ja ravintola Hillside Tahkolla.

– Jos joulu valmiissa pöydässä taattujen herkkujen äärellä kiinnostaa, kannattaa pöytävaraus tehdä pian, Helminen vinkkaa.

Suurin osa S-ryhmän hotelleista on joulun pyhinäkin auki ja monessa kaupungissa jouluaaton illallinen on tarjolla nimenomaan hotellin yhteydessä sijaitsevassa ravintolassa.

– Joulu hotellissa on elämyksellinen ja helppo. Osa vieraistamme on varannut pitkän pöydän aatolle jo monena vuonna peräkkäin, toisaalta joka vuosi joulua viettävät myös kokeilunhaluiset ensikertalaiset. Jouluaatto on ravintoloissamme suosituin päivä, hotellinjohtaja Marko Kurtto kertoo.

Jouluruoka ei kuitenkaan maistu suomalaisille kovin pitkään.

– Datasta näkyy, että aaton aattona suositaan vielä nopeaa syömistä kuten Buffaa ja Hesburgeria. Jouluruoista nautitaan täysin vatsoin kaksi päivää eli aatto ja joulupäivä, ja tapaninpäivänä palataan taas arkeen ja erityisesti viihderavintoloiden myynti nousee, Helminen kertoo.

Hotellien ja ravintoloiden joulutarjonnan vastapainona S-ryhmän ravintoloista löytyy tarjontaa myös heille, jotka eivät joulua syystä tai toisesta vietä.