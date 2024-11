”Joukkojen huolto katkeaisi” – Venäjän läpimurto täällä olisi katastrofi

Venäjä on hyökännyt voimakkaasti Itä-Ukrainassa pakottaen paikoin Ukrainan vetäytymään.

Tilanne on erityisen vakava Toretskin kaupungin alueella, jossa venäläisjoukot uhkaavat koko kaupungin huoltolinjoja puolustavia asemia, kertoo The New York Times.

– Jos menetän tämän aseman, kaikkien Toretskissa olevien joukkojen huolto katkeaisi, sillä kaikki tiet ovat takanani, sanoo 28 mekanisoidun prikaatiin kuuluvan pataljoonan komentaja lehdelle.

Ukrainalaiset sotilaat ovat kaivautuneet linnoitettuihin asemiin, joista poistuminen on riskialtista. Venäjän lennokit tarkkailevat aluetta ja iskevät bunkkereiden ulkopuolella oleviin sotilaisiin. Myös perinteiset aseet, kuten tykistö ja ilmaiskut muodostavat merkittävän uhan.

Torestkin huoltolinjojen katkaisu tekisi kaupungin puolustamisesta erittäin vaikeaa. Mikäli Ukraina menettäisi kaupungin, saattaisi Venäjä pystyä etenemään syvemmälle ja katkaista merkittäviä huoltolinjoja, jotka ovat kriittisiä koko itäisen Ukrainan alueen puolustukselle.

Kaupungin ulkopuolella kulkee merkittäviä valtateitä, joita Ukraina käyttöö joukkojensa huoltamiseen.

Venäjä on hyökännyt voimakkaasti Toretskia vastaan ja kaupungissa on käyty raskaita taisteluita. Lokakuun 11. päivänä Ukraina hallitsi noin 40-50 prosenttia kaupungista lopun ollessa Venäjän hallussa.