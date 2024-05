Joukkoja koottiin hyökkäykseen – täsmäohjukset iskivät keskelle Venäjän sotilaita

Ukrainan asevoimien ammustilanteen on jo arvioitu kohentuneen Yhdysvaltain kongressin hyväksyttyä laajan tukipaketin kuukausien väännön jälkeen. Tykistöammuksia lähetetään lisäksi Euroopasta yhä suurempia määriä.

Venäjän joukot ovat ylläpitäneet tästä huolimatta kovaa painetta rintaman itäosissa. Kremlissä otollisimman hetken etenemiseen katsotaan olevan nyt, koska monet Ukrainan yksiköistä ovat uupuneita ja alivahvuisia. Vladimir Putinin väitetään suunnittelevan uutta suurhyökkäystä toukokuun lopulle tai kesäkuulle.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu Ukrainan asevoimien videota, joka näyttää ballististen ATACMS-täsmäohjusten iskun Luhanskin alueelle. Kohde sijaitsee Kubanin kylässä eli noin 80 kilometriä etulinjasta.

Lennokin kuvaamalla videolla näkyy suuri määrä venäläissotilaita ja ainakin kolme panssariajoneuvoa. Pienelle aukealle oli kokoontunut noin 100–120 sotilasta. Kohteeseen iskeytyy useita ohjuksia, joiden rypäleammukset aiheuttavat tuhoa laajalla alueella.

Kymmenien venäläissotilaiden väitetään saaneen surmansa iskussa. Ukrainalainen sotilasasiantuntija arvioi RBC-medialle, että iskun kohteeksi joutuneet joukot olivat luultavasti kokoontumassa Harkovan alueelle suuntautuvaa hyökkäystä varten.

Ensimmäinen Yhdysvaltain toimittama, noin 20 ATACMS-ohjuksen erä saapui Ukrainaan viime lokakuussa. Kyseessä olivat lyhyen kantaman mallit. Ballistisia ohjuksia käytettiin ilmeisesti iskuissa Venäjän lentotukikohtia vastaan.

Presidentti Joe Bidenin hallinto ilmoitti keväällä toimittavansa Ukrainalle myös pidemmän kantaman malleja. Kyiv Post -lehden mukaan niillä moukaroitiin alkuviikosta miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevia lentotukikohtia ja ilmatorjuntajärjestelmiä.

