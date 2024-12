”Jos voisin uskoa, että SDP esittää oikeasti meille veronalennuksia…”

Eduskunnan kyselytunnilla SDP:n Pia Viitanen kysyi ”minkä takia hallitus on korottanut vain tavallisten ihmisten veroja”.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vastasi.

– Miten onnellinen olisinkaan, jos voisin uskoa siihen, että sosiaalidemokraatit esittävät oikeasti meille veronalennuksia ja sellaista tulevaisuutta, jossa sen jälkeen, kun me olemme menoja saaneet alas, me voisimme ihan oikeasti kokonaisveroastetta tässä maassa saada alemmaksi. Valitettavasti minä en siihen usko, koska teidän vaihtoehtonne ei ole todellinen, kuten täällä salissa on moneen kertaan käyty läpi, Riikka Purra sanoi.

– Se, että te vastustatte vaihtoehtobudjetissanne huomattavasti vähemmän asioita kuin te olette vastustaneet puolentoista vuoden ajan, juuri antaa teille sitä taloudellista mahdollisuutta, jotta te voitte esittää esimerkiksi niitä veronalennuksia, Purra jatkoi.

– Olla esittävinänne, kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi väliin.

Purra totesi kysymyksen ”tavallisiin ihmisiin” viitaten, ettei tiedä ”keitä ovat ne epätavalliset ihmiset, joiden verotusta pitäisi kiristää”.

– Mutta joka tapauksessa tässä maassa yksi suurista ongelmista on verotuksen tiukka progressio. Se on esimerkiksi selvästi tiukempi keskituloisen osalta kuin se on esimerkiksi Ruotsissa. Sen sijaan pienituloisten verotus on alempaa kuin Ruotsissa, ja kyllä tämä hallituskin on kohdentanut työtulovähennyksen kautta veronalennuksia nimenomaan pieni- ja keskituloisille.

Sosiaalidemokraattien vaihtoehdossa Purran mukaan nimenomaan yrittäjille oli viivan alle jääviä lisäkustannuksia useita satoja euroja vuodessa suhteessa hallituksen esitykseen.

– 900 euroa, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo huusi väliin.

– Niin mielelläni kun uskonkin, että tekin olette yrittäjien ja yritysten puolella, koska täältähän, jos jostakin, yksityisen sektorin kautta se kasvu tähän maahan saadaan, niin minun on hieman vaikea tätä uskoa, Riikka Purra totesi SDP:lle.