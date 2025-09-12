Puola kiistää Yhdysvaltain presidentin väitteen, ja korkea-arvoinen diplomaatti sanoo: ”Ei, se ei ollut virhe.” Analyytikot kertovat The Kyiv Postille, että Donald Trumpin haluttomuus kohdata Moskova on ”kohtalokas heikkous” Natolle.

Trump vihjasi torstaina, että venäläiset lennokit, jotka loukkasivat Puolan ilmatilaa, saattoivat tehdä sen tahattomasti.

– Se olisi voinut olla virhe, Trump sanoi toimittajille ja lisäsi, ettei hän ollut ”tyytyväinen mihinkään koko tilanteeseen liittyvään, mutta toivottavasti sille tulee loppu”.

Trumpin puheet ovat jyrkässä ristiriidassa eurooppalaisten johtajien voimakkaan tuomion kanssa Ne leimasivat tapahtuman ”tahalliseksi provokaatioksi” ja konfliktin ”uudeksi, vakavaksi eskaloitumiseksi”.

Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski kyseenalaisti Trumpin arvion suoraan ja totesi sosiaalisessa mediassa: ”Ei, se ei ollut virhe.”

Puolalaiset ja muut eurooppalaiset virkamiehet ovat korostaneet hyökkäyksen pitkää kestoa, sillä lennokit lensivät jopa 480 kilometrin päähän Puolan alueelle.

Solidaarisuuden osoituksena useat Euroopan maat, mukaan lukien Tshekki ja Alankomaat, ovat päättäneet kutsua Venäjän suurlähettiläät puhutteluunsa.

Ranska puolestaan otti suoremman sotilaallisen askeleen. Presidentti Emmanuel Macron ilmoitti päättäneensä antaa kolme Rafale-hävittäjää ”auttamaan Puolan ilmatilan ja Naton itäisen sivustan suojelemisessa yhdessä liittolaistemme kanssa”.

Eläkkeellä oleva Yhdysvaltain armeijan eversti Richard Williams, Naton johtotehtävissä työskennellyt veteraani, kertoi Kyiv Postille, että lennokki-isku oli ”tahallinen” ja koe liittouman poliittiselle tahdolle.

– Yksi asia on kyky kostaa – toinen asia on poliittinen tahto tehdä niin, Williams sanoi.

Hän varoitti, että Naton ”kuolettava potentiaalinen heikkous” on se, että se on ”yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki ja erityisesti yhtä päättämätön kuin sen kyvykkäin johtomaa”, viitaten Yhdysvaltojen ja presidentti Trumpin ”haluttomuuteen iskeä Venäjää vastaan” tai ”ottaa riskiä sodasta Moskovan kanssa”.

Yhdysvaltalaisen humanitaarisen järjestön Hope for Ukraine toimitusjohtaja Juri Bojetško esitti purevan kritiikin Trumpin lähestymistavasta konfliktiin.

Hän kertoi Kyiv Postille Putininin ”näkevän, että kuninkaalla ei ole vaatteita” ja ”jatkaa punaisten viivojen ylittämistä toinen toisensa jälkeen”.

Bojetško vertasi nykyisen hallinnon toimia edellisen hallinnon toimiin. Hän sanoi, että entinen presidentti Joe Biden ”toimitti aseita Ukrainaan, asetti pakotteita Venäjälle, eristi Putinin maailman näyttämöltä ja yhdisti länsimaisia liittolaisia”.

Sitä vastoin Bojetškon mukaan Trump on vähentänyt tukeaan, minimoinut asetoimitukset Ukrainaan ja suojellut Putinia uusilta pakotteilta, jotka kaikki ovat saaneet Yhdysvallat ja Naton näyttämään heikoilta.

– Putin on nyt rohkaistunut – hän lennättää tappavia drooneja Puolaan rankaisematta tietäen, ettei seurauksia ole, Bojetško sanoi.

Hän päättelee, että ”jos Putinille ei aiheudu seuraamuksia useiden droonien tahallisesta lentämisestä Naton jäsenvaltioon, voidaan sanoa, että Nato on käytännössä kuollut turvallisuusliittona”. Ja se valitettavasti olisi jälleen yksi Trumpin presidenttikauden ”menestys”.