Joka siviili on hyökkääjälle ”oikeutettu” kohde

Ihmisoikeusjärjestö Truth Hound on julkaissut raportin Venäjän harjoittamasta drooniterrorista Hersonin alueella ja koko 400 kilometrin pituisella Dneprin jokirannalla. Tarkkoja drooneja voisi hyödyntää siviilivahinkojen välttämisessä, mutta Venäjä haluaa niitä juuri käyttää niiden aiheuttamiseen.

– Nämä droonit ovat erittäin tarkkoja, koska käyttäjä näkee kaiken. He ohjaavat droonia aina räjähdyshetkeen asti, sanoi Truth Houndsin tutkija Vitali Poberežnyi Crimea Global-tilaisuudessa 17. marraskuuta.

Raportista selviää, kuinka nopeasti tilanne on huonontunut Hersonissa. Maaliskuussa 2025 venäläiset tekivät 600–700 droonihyökkäystä viikossa. Maaliskuun ja toukokuun välillä ainakin 313 siviiliä, 135 ajoneuvoa, ambulanssit mukaan lukien, ja 106 asuintaloa sai osuman.

Dnipropetrovskin alueella Nikopolissa, jonka venäläisten miehittämästä alueesta erottaa ainoastaan Dnepr-joki, hyökkäykset lisääntyivät kesäkuun 2023 nollasta 290 iskuun kesäkuussa ja 362 iskuun kesäkuussa 2025.

Venäläisten hyökkäykset ovat järjestelmällisiä. Miehittäjä iskee säännöllisesti siviilejä, siviiliautoja, ensihoitajia, lääkintähenkilöstöä ja vapaaehtoisia vastaan. Tutkijoiden mukaan kyse ei ole vain välinpitämättömyydestä sodan lakeja kohtaan, vaan tarkoituksellisesta kohdentamisesta.

– He kutsuvat kaikkea hyökkäämäänsä “sotilaalliseksi”. Emme näe aikomusta noudattaa sodan sääntöjä. Hyökkäykset selvästi tunnistettavia palomiehiä ja poliiseja vastaan ovat siitä todisteena siitä, sanoi Poberežnyi.

Myös venäläiset Telegram-kanavat, esimerkiksi sotilasyksiköiden omat, kuvailevat Dneprin ranta-aluetta ”punaisena alueena”, jolla kaikenlainen liike on oikeutettu kohde. Tutkijoiden mukaan venäläiset katsovat, että etulinjassa olevilla asutuskeskuksilla ”ei ole oikeutta elää”, joten siviilejä ei tarvitse suojella ja jokainen siviili on oikeutettu kohde.

Jatkuvaa droonien väistelyä Antonivkassa

Silti punaisella alueella asuu edelleen ukrainalaisia. Rintamalinjasta 200 metrin päässä sijaitsevassa Hersonin Antonivkan taajamassa asui ennen suurhyökkäystä yli 10 000 ihmistä, nyt vähemmän kuin 900.

– Joka kerta, kun astun ulos, tulee olla suunnitelma. Jopa kotoa päämajaan ajamisen kartoitan etukäteen. Tulee pysyä lähellä rakennuksia, ei koskaan aukealla, sanoo Antonivkan taajaman johtaja Serhi Ivaštšenko Kyiv Independentille.

Antonivkassa ei voi myöskään hyödyntää muualla maassa käytettäviä vaaroista varoittavia kännykkäsovelluksia, koska Venäjä on tuhonnut alueen mobiili-internetverkon. Ainoa mahdollisuus on kuulostella droonien pörisevää ääntä.

– Täytyy laskea jokainen liikkeensä. Pitää kuunnella ääntä. Muuta meillä ei ole enää jäljellä, Ivaštšenko sanoo ja jatkaa:

– Onneksi voit kuulla ne. FPV-droonit pitävät erittäin tunnistettavaa pörisevää ääntä. Sitä on vain 50–100 metriä – välillä vain sekunteja – reagoitavaksi. Aukealla ollessa tulee hakea suojaa. Puista, kellareista, mistä tahansa. Tai sitten vain toivoa olevansa onnekas.

Ivaštšenko on itse selvinnyt kolmesta drooni-iskusta. Ensimmäisellä kerralla sirpale läpäisi käden ja toisella kertaa jalan. Toisen iskun jälkeen hän hankki aseen, jolla selvisi kolmannesta.

”99 prosenttia rakennuksista on tuhottu”

Venäläiset metsästävät myös ukrainalaislapsia Hersonin alueella. Viime heinäkuussa Pravdynessa, Antonivkasta noin 40 kilometriä luoteeseen, miehittäjä surmasi FPV-droonilla leikkikehässään olleen 14 kuukautta vanhan Dmytro-pojan, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Antonivkan kaikki neljä koulua ja neljä päiväkotia on tuhottu tai pahasti vaurioituneita. Lapsia ei taajamassa ole – ainakin niin virnomaiset toivovat. Huhuja kiertää, että osa vanhemmista piilottelee lapsiaan pyrkien välttämään Ukrainan valtion määräämät evakuoinnit.

– Jos täällä asuu vielä lapsia, he ovat varmaankin kellarissa. 99 prosenttia rakennuksista on tuhottu. Kouluja ei ole. Päiväkoteja ei ole. Vain raunioita, Ivaštšenko sanoo.

Lapsen evakuointi on ensisijaista, mutta myös se on vaarallista

– Juuri kaksi päivää sitten eras henkilö surmattiin. Eilen poliisi yritti tavoittaa ruumiin, mutta heidän ajoneuvoaan vastaan hyökkäsi kaksi droonia. Poliisit haavoittuivat, mutta selvisivät.

Ukrainan ulkopoliittisen instituutin turvallisuusohjelman johtaja Hanna Shelest sanoo, että Venäjän FPV-droonien massiivinen käyttö on tehnyt rajatun käyttöalueen tekniikasta maailmanlaajuisen ongelman

– Kyse on säätelemättömästä alueesta, jolla väestönsuojelu, epäsymmetrinen sodankäynti ja halpa mutta tappava tekniikka kohtaavat. Kuten aikanaan maailma väitteli maamiinoista, kohta ehkä tarvitaan droonisopimus, sanoo Shelest.