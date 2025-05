Joka viides suomalainen voisi perustaa yrityksen

Suomalaisista reilu viidesosa eli 21 prosenttia on kiinnostunut yrityksen perustamista yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Kiinnostuneista lähes kolmasosalle (29 prosenttia) osuuskunta voisi olla varteenotettava vaihtoehto. Tämä selviää Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jonka toteutti Kantar Agri.

Suomeen perustettiin viime vuonna 62 osuuskuntamuotoista yritystä.

– Monen mielikuva osuuskunnista on, että ne on kaikki perustettu joskus kauan sitten, ja nyt ne ovat suuria ja vakiintuneita. Tosiasiassa Suomessa on aivan kaiken kokoisia osuuskuntia monilla eri toimialoilla. Esimerkiksi kulttuurin ympärille syntyy koko ajan kiinnostavaa uutta osuuskuntamuotoista toimintaa, Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko toteaa tiedotteessa.

Reilut kaksi kolmasosaa (68 prosenttia) kyselyyn vastanneista uskoo osuuskuntien toimivan oman alueensa parhaaksi. Lähes yhtä moni (67 prosenttia) katsoo osuuskuntien toiminnalla olevan myönteisiä vaikutuksia myös koko yhteiskunnalle.

Erityisen onnistuneesti osuuskuntien nähdään edistävän kotimaista omistusta (79 prosenttia vastaajista). Enemmistö vastaajista näkee osuuskunnat myös houkuttelevina työpaikkoina.

– Osuuskuntayritykset menestyvät vuodesta toiseen mainiosti myös erilaisissa työnantajabrändiä mittaavissa tutkimuksissa. Tämäkin kertoo osaltaan siitä, että osuuskunnat ovat usein erittäin hyviä, yhteisöllisiä ja työntekijöistään huolehtivia työnantajia, Mari Kokko mainitsee.

Osuuskuntia ja niiden toimintaa tunnetaan heikosti. Isolle osalle ihmisistä on myös epäselvää, ovatko he itse jonkin osuuskunnan jäseniä.

– Lähes kaikki suomalaiset ovat vähintään yhden osuuskunnan tai keskinäisen vakuutusyhtiön jäseniä eli omistajia. Tästä omistajuudestaan oli kuitenkin tietoisia vain hieman yli puolet vastaajista. Meillä on siis vielä paljon tehtävää osuustoiminnan tunnettuuden kasvattamisessa, Mari Kokko sanoo.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista 38 prosenttia uskoo, että osuuskuntien merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Vielä useampi (46 prosenttia) arvioi, että osuuskunnat voisivat olla myös ratkaisu kestävän kehityksen haasteisiin.

Kyselytutkimuksen taustalla on YK:n julistama osuustoiminnan teemavuosi, jonka tarkoituksena on lisätä osuuskuntien tunnettuutta sekä nostaa esiin osuuskuntien merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä maailmanlaajuisesti.