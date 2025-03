Vuoden mittainen sairausloma vie keskituloisen tuloista yli kolmanneksen

Sairauspäivärahan leikkaus ja julkisen terveydenhuollon haasteet lisäävät tarvetta varautua vakavaan sairauteen taloudellisesti. Viisi prosenttia suomalaisista kertoo harkinneensa vakuutusturvaa luettuaan julkisuuden henkilöiden sairastumisista. LähiTapiolassa vakuutusturvan myynti on kasvanut kymmenillä prosenteilla vuodessa koko 2020-luvun.

Viime vuosina moni suomalaisille tuttu henkilö on kertonut vakavasta sairaudestaan julkisesti. Lehdissä ja sosiaalisessa mediassa jaetut sairastarinat näkyvät myös vakuutusyhtiöissä.

Viisi prosenttia LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista sanoi harkinneensa tai päättäneensä ottaa vakuutusturvan vakavan sairauden varalle luettuaan jonkun julkisuuden henkilön sairastumisesta. Suomen väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 280 000 ihmistä.

Johtaja Eeli Hulmi LähiTapiola Henkiyhtiöstä kertoo, että meistä joka viides kohtaa vakavan sairauden työuransa aikana. Silti aika harva puhuu sairastumisesta, ja monen sairauden ympärillä velloo vielä vaikenemisen kulttuuri.

– Se, että joku julkisuuden henkilö kertoo vakavasta sairastumisestaan avoimesti, antaa sairaudelle kasvot. Pelottava asia tulee lähelle ja muuttuu – jos ei hallittavaksi – niin ainakin asiaksi, johon voi varautua. On todella tärkeää, että näistä asioista uskalletaan puhua, hän sanoo.

LähiTapiolasta vakavan sairauden turvaa ostettiin viime vuonna 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyse ei ole yksittäisestä piikkivuodesta, vaan vakuutusturvan myynti on kasvanut lähes 30 prosenttia vuodessa koko 2020-luvun.

– Suomalaisten luotto terveyspalveluihin on rapautunut viime vuosina. Kyselytutkimuksemme mukaan 47 prosenttia suomalaisista piti erikoissairaanhoidon palveluja riittävinä viime vuoden lopulla, kun vielä vuonna 2021 osuus oli 66 prosenttia, Hulmi kertoo.

Hänen mukaansa tämä näkyy vakuutusyhtiöissä siinä, että terveysvakuutuksia ostetaan enemmän kuin ennen ja myös käytetään paljon.

– Vakavan sairauden turvan kasvava kysyntä on osa tätä trendiä. Jos hoito viivästyy ja toipuminen lykkääntyy, pitenee myös sairausloma. Silloin oma talous voi olla vaakalaudalla, ja tähän suomalaiset haluavat nyt varautua, Hulmi pohtii.

Vuoden sairausloma tietää 3000 euron kuukausipalkalla kymppitonnin tulonmenetystä

Vaikka kaikki kääntyisi parhain päin, vakava sairastuminen johtaa usein toimintakyvyn alenemiseen ainakin väliaikaisesti. Työssäkäyvälle tämä voi tietää pitkää poissaoloa töistä ja pudotusta tulotasoon.

Kyselyssä 43 prosenttia suomalaisista kertoi varautuneensa vakavaan sairauteen säästöillä tai sijoituksilla. Vakuutuksella oli varautunut 25 prosenttia vastaajista ja yhteiskunnan tukeen luotti 24 prosenttia.

Vuoden mittainen sairausloma vie keskituloisen suomalaisen tuloista yli kolmanneksen. Isku tulotasoon on niin kova, että monen säästöpuskurit eivät riitä sitä pehmittämään.

– Elinkustannusten nousun myötä menotietoisuus on entistä isompi osa monen perheen arkea. Poikkeustilanteessa, kuten sairastuessa, tarvitaan myös tulotietoisuutta. Pitkän sairausloman hintalappu menetettyinä ansioina nousee nopeasti tuhansiin euroihin. Esimerkiksi 3 000 euroa kuussa tienaavalle vuoden sairausloma aiheuttaa yli kymmenen tuhannen euron loven käteen jääviin tuloihin. Jos palkkataso on 5 000 euroa kuussa, tulonpudotus on jo yli 20 000 euroa vuodessa, Hulmi laskee.

Vuodenvaihteessa voimaan astunut sairauspäivärahan leikkaus tarkoittaa, että tulot tippuvat enemmän kuin ennen.

– Kun katsotaan, kuinka tulonpudotusarviot muuttuivat vuoden alussa, nyrkkisääntönä voi sanoa, että vuoden mittaisella sairauslomalla jää nyt yhden kuukauden palkan verran vähemmän rahaa käteen kuin ennen leikkausta.

Vakavan sairauden turvassa vakuutuksenottajalle maksetaan kertakorvaus, jos hänellä diagnosoidaan jokin turvan kattama sairaus tai hänelle tehdään jokin ehdoissa määritelty toimenpide.

Turva kattaa muun muassa useimmat syövät ja aivokasvaimet, sydäninfarktin ja aivohalvauksen. Kertakorvaus maksetaan myös esimerkiksi sepelvaltimon ohituksesta avosydänleikkauksella.

– Vakuutusmäärän määrittelyssä lähdetään useimmiten liikkeelle vuoden tulotason suojaamisesta, mutta kertakorvauksen tason valitsee lopulta asiakas itse. Meillä sitä tarjotaan jopa 150 000 euroon asti. Summan voi käyttää miten parhaaksi näkee: esimerkiksi arjen kulujen kattamiseen, nopeampaan hoitoon pääsyyn – tai vaikkapa lomamatkaan