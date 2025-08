Joka toinen uusi auto on ladattava – viidessä vuodessa iso muutos

Yli puolet tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista on ollut ladattavia, kertoo Autoalan tiedotuskeskus. Tammi-heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista täyssähköisiä oli 34,4 prosenttia ja ladattavia hybridiautoja 21,2 prosenttia. Yhteensä ladattavien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista on jo 55,6 prosenttia.

Ladattavien autojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä on noussut nopeasti. Vielä viisi vuotta sitten vuonna 2020 täyssähköisten henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä oli 4,4 prosenttia ja ladattavien hybridien 13,7 prosenttia. Suomessa henkilöautojen sähköistyminen etenee suhteellisesti samaa tahtia kuin Ruotsissa, mutta on selvästi Norjaa ja Tanskaa jäljessä.

Autoliikkeistä käytettynä myytyjen henkilöautojen lukumäärä kasvoi tammi-heinäkuussa 0,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Käytettynä autoliikkeistä myydyissä henkilöautoissa ladattavien osuus oli tammi-heinäkuussa yhteensä 19,8 prosenttia.

Heinäkuussa 2025 Suomessa ensirekisteröitiin 5425 uutta henkilöautoa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden jälkeen uusien henkilöautojen ensirekisteröintimäärät olivat hieman viime vuotta jäljessä. Henkilöautoja ensirekisteröitiin tammi-heinäkuussa 3,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

– Alkuvuoden ensirekisteröintimäärät ovat edelleen viime vuotta jäljessä, vaikka myös vuonna 2024 ensirekisteröintimäärät olivat historiallisen matalalla. Valmisteilla oleva autokantaa uudistava romutuspalkkiokampanja olisi tärkeä ennen kaikkea liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Samalla se toisi laajemmin piristysruisketta talouteen, kun uusien autojen myynnin arvioidaan kasvavan 9 000-10 000 kappaleella kampanjan myötä, sanoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan keskusliitosta tiedotteessa.

Sähköistyminen näkyy myös pakettiautoissa

Pakettiautoja ensirekisteröitiin Suomessa 629 kappaletta heinäkuussa 2025. Määrä on 6,8 prosenttia edellisen vuoden heinäkuuta suurempi. Myös alkuvuoden aikana uusien pakettiautojen kaupassa ollaan viime vuotta edellä, tammi-heinäkuussa pakettiautojen ensirekisteröintimäärä kasvoi 7,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Uusien pakettiautojen kauppa on piristynyt viime vuoteen verrattuna. Pakettiautokannan uusiutuminen vähentää koko logistiikkaketjun päästöjä, sillä jo viidennes ensirekisteröidyistä pakettiautoista on ladattavia. Pakettiautokannan sähköistymiselle hyvän sysäyksen antoi vähäpäästöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki vuosina 2022-2024. Jatkossa paketti- ja kuorma-autokannan sähköistymistä voitaisiin tukea esimerkiksi EU:n sosiaalisen ilmastorahaston kautta. Sieltä saatavat varat on suunnattava mikroyritysten ilmastotoimiin. Jopa 70 prosenttia maamme kuljetusyrityksistä ovat tällaisia alle kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä, sanoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Alkuvuoden aikana ensirekisteröidyistä pakettiautoista 16,9 prosenttia oli täyssähköisiä ja 3,2 prosenttia ladattavia hybridejä. Vielä viisi vuotta sitten, vuonna 2020, täyssähköisten osuus ensirekisteröidyistä pakettiautoista oli 1,0 prosenttia ja ladattavien hybridien 0,3 prosenttia.

Uusia kuorma-autoja ensirekisteröitiin tammi-heinäkuussa 1736, mikä on 22,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana ja linja-autoja 276 eli 20,7 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.