Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tesla Model Y ei erotu katsastustilastoissa edukseen. WIKIMEDIA COMMONS/ELISE240SX, CC-BY-SA-4.0

Joka toinen näistä autoista ei läpäise katsastusta Tanskassa

  • Julkaistu 23.01.2026 | 10:15
  • Päivitetty 23.01.2026 | 10:15
  • Autot, Sähköauto
Yksi automerkki korostuu hylkäystilastoissa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Lähes puolet vuonna 2021 valmistetuista Teslan Model Y-mallisista autoista ei päässyt läpi katsastuksesta Tanskassa viime vuonna. Asia ilmenee Tanskan katsastusviranomaisen FDM:n tilastoista. Tilastoista kertoo muun muassa Copenhagen Post.

Tanskassa on käytäntö, jonka mukaan auto on vietävä katsastukseen neljän vuoden jälkeen käyttöönotosta. Sen jälkeen katsastus on kahden vuoden välein.

Toiseksi eniten hylkäyksiä saivat viime vuonna Teslan Model 3-merkkiset autot. Niistä hylättiin joka kolmas, 34 prosenttia. Teslalla on eniten hylättyjen automerkkien listalla siis sekä ykkös- että kakkossija.

Kolmannella sijalla on Volkwagenin ID.4 -autot. Niistä hylättiin katsastuksissa viime vuonna kaksi prosenttia. Silmiinpistävä huomio on kuitenkin, että hylkäyksiä oli moninkertaisesti vähemmän verrattuna Tesloihin.

Teslan korostuminen katsastustilastojen hylkäyksissä ei ole sinällään yllätys. Myös Saksassa Teslan Model Y on luokiteltu ”huonoimmaksi malliksi” ainakin katsastustilastojen perusteella. Tesla erottuu myös Suomessa tehdyissä hylkäyksissä.

LUE MYÖS:
Tesla koki kovan takaiskun

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)