Joka toinen näistä autoista ei läpäise katsastusta Tanskassa

Lähes puolet vuonna 2021 valmistetuista Teslan Model Y-mallisista autoista ei päässyt läpi katsastuksesta Tanskassa viime vuonna. Asia ilmenee Tanskan katsastusviranomaisen FDM:n tilastoista. Tilastoista kertoo muun muassa Copenhagen Post.
Tanskassa on käytäntö, jonka mukaan auto on vietävä katsastukseen neljän vuoden jälkeen käyttöönotosta. Sen jälkeen katsastus on kahden vuoden välein.
Toiseksi eniten hylkäyksiä saivat viime vuonna Teslan Model 3-merkkiset autot. Niistä hylättiin joka kolmas, 34 prosenttia. Teslalla on eniten hylättyjen automerkkien listalla siis sekä ykkös- että kakkossija.
Kolmannella sijalla on Volkwagenin ID.4 -autot. Niistä hylättiin katsastuksissa viime vuonna kaksi prosenttia. Silmiinpistävä huomio on kuitenkin, että hylkäyksiä oli moninkertaisesti vähemmän verrattuna Tesloihin.
Teslan korostuminen katsastustilastojen hylkäyksissä ei ole sinällään yllätys. Myös Saksassa Teslan Model Y on luokiteltu ”huonoimmaksi malliksi” ainakin katsastustilastojen perusteella. Tesla erottuu myös Suomessa tehdyissä hylkäyksissä.
45 % af Tesla Model Y årgang 2021 dumper til syn. For Tesla Model 3 er tallet 34%
Og dumpeprocebten er 7 % af for alle elbiler, der var til syn i 2025
FDM anbefaler, at man løbende servicerer sin bil og får gennemgået bilens bremser og generelle stand. Det gælder uanset bilmærke pic.twitter.com/K5GioBF78u
— Ilyas Dogru (@ilyasdogru) January 22, 2026