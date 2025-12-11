Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tesla ei pärjännyt vertailussa kovin hyvin. PIXABAY

Nämä autot saavat eniten hylkäyksiä katsastuksessa, yksi merkki erottuu selvästi

  • Julkaistu 11.12.2025 | 08:39
  • Päivitetty 11.12.2025 | 09:09
  • Autoilu, Autot
Tuttu automerkki korostuu hylkäyspäätöksissä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tesla-merkkiset autot korostuvat katsastuksessa hylättyjen autojen joukossa, kertoo saksalainen autolehti Autobild. Tiedot perustuvat tuoreimpiin TÜV-katsastustilastoraportteihin, joissa autot on jaettu ikäryhmittäin parhaimmista huonoimpiin.

Raportissa autot on jaettu kolmeen kategoriaan iän mukaan. Kategoriat ovat kaksi- ja kolmevuotiaat, neljä- ja viisivuotiaat sekä kuusi- ja seitsemänvuotiaat autot.

Tilastot eivät anna hyvää kuvaa Teslan luotettavuudesta. Kaksi- ja kolmevuotiaiden autojen joukossa Tesla Model Y on luokiteltu ”huonoimmaksi malliksi”. Peräti 17,3 prosenttia tämän mallisista autoista sai katsastuksessa hylkäyspäätöksen. Toiseksi huonoin malli tässä kategoriassa oli vuosien 2014–2022 Ford Mondeo (14,3 prosentin hylkäysprosentti). Kolmanneksi huonoin oli jälleen Tesla, tällä kertaa malli Model 3. Sen hylkäysprosentti oli 13,1.

Neljä- ja viisivuotiaissa autoissa huonoin malli oli BMW:n 5-sarja/6-sarja. Niiden hylkäysprosentti oli 21,5. Toiseksi huonoin malli oli Tesla Model 3, hylkäysprosenttinaan 21,0. Kolmanneksi huonoin oli BMW 2-sarjan matkailuauto, 20,6 prosenttia.

Ainoastaan kaikkein vanhimpien eli kuusi- ja seitsemänvuotiaiden autojen vertailussa Tesla ei ollut vertailun kärjessä. Siellä huonoimmaksi malliksi nousi Dacia Duster 23,5 prosentin hylkäysprosentilla. Seuraavaksi huonoimmat olivat BMW 5-sarja/6-sarja (22,3 prosenttia) ja Volkswagen Sharan (21,7 prosenttia).

Mitkä sitten olivat vertailussa parhaiten pärjänneitä malleja? Uusimpien, kaksi- ja kolmevuotiaiden kärjessä olivat Mazda 2 (2,9 prosentin hylkäysprosentti), Mercedes Benz B-luokka (3,0) ja Volkswagen T-Rock (3,0 prosenttia).

Neljä- ja viisivuotiaiden parhaat mallit olivat Volkswagenin Golf Sportsvan (4,0), Volkswagenin T-Roc (4,0) ja Audin Q2 (4,5). Kuusi- ja seitsemänvuotiaiden vertailussa parhaat autot olivat Volkswagen T-Roc (6,7), Volkswagen Golf Sporstvan (6,9) ja Audi Q2 (7,5).

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)