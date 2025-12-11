Nämä autot saavat eniten hylkäyksiä katsastuksessa, yksi merkki erottuu selvästi

Tesla-merkkiset autot korostuvat katsastuksessa hylättyjen autojen joukossa, kertoo saksalainen autolehti Autobild. Tiedot perustuvat tuoreimpiin TÜV-katsastustilastoraportteihin, joissa autot on jaettu ikäryhmittäin parhaimmista huonoimpiin.

Raportissa autot on jaettu kolmeen kategoriaan iän mukaan. Kategoriat ovat kaksi- ja kolmevuotiaat, neljä- ja viisivuotiaat sekä kuusi- ja seitsemänvuotiaat autot.

Tilastot eivät anna hyvää kuvaa Teslan luotettavuudesta. Kaksi- ja kolmevuotiaiden autojen joukossa Tesla Model Y on luokiteltu ”huonoimmaksi malliksi”. Peräti 17,3 prosenttia tämän mallisista autoista sai katsastuksessa hylkäyspäätöksen. Toiseksi huonoin malli tässä kategoriassa oli vuosien 2014–2022 Ford Mondeo (14,3 prosentin hylkäysprosentti). Kolmanneksi huonoin oli jälleen Tesla, tällä kertaa malli Model 3. Sen hylkäysprosentti oli 13,1.

Neljä- ja viisivuotiaissa autoissa huonoin malli oli BMW:n 5-sarja/6-sarja. Niiden hylkäysprosentti oli 21,5. Toiseksi huonoin malli oli Tesla Model 3, hylkäysprosenttinaan 21,0. Kolmanneksi huonoin oli BMW 2-sarjan matkailuauto, 20,6 prosenttia.

Ainoastaan kaikkein vanhimpien eli kuusi- ja seitsemänvuotiaiden autojen vertailussa Tesla ei ollut vertailun kärjessä. Siellä huonoimmaksi malliksi nousi Dacia Duster 23,5 prosentin hylkäysprosentilla. Seuraavaksi huonoimmat olivat BMW 5-sarja/6-sarja (22,3 prosenttia) ja Volkswagen Sharan (21,7 prosenttia).

Mitkä sitten olivat vertailussa parhaiten pärjänneitä malleja? Uusimpien, kaksi- ja kolmevuotiaiden kärjessä olivat Mazda 2 (2,9 prosentin hylkäysprosentti), Mercedes Benz B-luokka (3,0) ja Volkswagen T-Rock (3,0 prosenttia).

Neljä- ja viisivuotiaiden parhaat mallit olivat Volkswagenin Golf Sportsvan (4,0), Volkswagenin T-Roc (4,0) ja Audin Q2 (4,5). Kuusi- ja seitsemänvuotiaiden vertailussa parhaat autot olivat Volkswagen T-Roc (6,7), Volkswagen Golf Sporstvan (6,9) ja Audi Q2 (7,5).