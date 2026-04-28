Joka neljäs pk-yritys palkkaa uusia tekijöitä, yksi ala kärjessä

Joka neljäs suomalainen pk-yritys suunnittelee uusien työntekijöiden palkkaamista vuoden sisällä, kertoo Suomen Yrittäjien Yrittäjägallup. Rekrytointihalukkuus kasvaa selvästi yrityskoon mukana, mikä viittaa työllisyyden paranemiseen suhdanteen kääntyessä.

Yrittäjägallupin mukaan 26 prosenttia pk-yrityksistä aikoo palkata lisää henkilöstöä seuraavan vuoden aikana. Vähintään viisi henkilöä työllistävissä yrityksissä rekrytointia suunnittelee jo yli 40 prosenttia, ja vähintään kymmenen hengen yrityksissä osuus nousee 62 prosenttiin.

Suhteellisesti eniten rekrytointiaikeita on Pohjois-Suomessa ja teollisuudessa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi, että kehitys voi vahvistaa työllisyyttä lähiaikoina.

– On lupaavaa, että moni yritys on rekrytoimassa. Kun suhdanne paranee ja työllistämistä helpottavat lakimuutokset ovat voimassa, se tullee näkymään työllisyyskehityksessä, hän sanoo tiedotteessa.

Yritykset nostavat keskeisiksi työllistämistä helpottaviksi tekijöiksi palkan sivukulujen alentamisen ja työnantajariskien keventämisen. Myös paikallisen sopimisen lisääminen ja työsuhdesääntelyn joustot saavat kannatusta.

– Sivukulut ovat merkittävä työllistämisen jarru. Pitää enemmän keskustella siitä, miten saamme verokiilaa pienemmäksi. Yksi keino on tehostaa sosiaalivakuutusjärjestelmää. Sitä rahoitetaan pitkälti palkan sivukuluilla, Pentikäinen toteaa.

Sen sijaan palkkatason nostaminen tai maahanmuuton ehtojen löysentäminen ei saa laajaa kannatusta rekrytoivia yrityksiä koskevissa vastauksissa. Tulokset viittaavat siihen, että yritykset hakevat ennen kaikkea rakenteellisia muutoksia palkkaamisen kynnyksen madaltamiseksi.

Pentikäinen korostaa jo tehtyjen työmarkkinauudistusten merkitystä.

– On tärkeää, että vuodenvaihteessa tuli voimaan laki henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Määräaikaisuuksia koskeva esitys on eduskunnassa juuri nyt.

– Määrätietoiset työmarkkinauudistukset ovat avainasemassa. Kun työllistämisen esteitä puretaan, yritykset uskaltavat rekrytoida. Työtä on jatkettava ensi hallituskaudella.

Yritysten omista keinoista työvoimapulaan vastaamisessa korostuvat harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö ja paikallinen sopiminen. Sen sijaan palkankorotukset tai työaikojen lyhentäminen nähdään harvemmin ratkaisuna.

– Oppilaitosyhteistyö ja harjoittelumahdollisuudet ovat keskeisiä työkaluja pk-yrityksille, kun ne etsivät työvoimaa. Niihin kannattaa panostaa, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9. huhtikuuta 2026. Kyselyyn vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa, ja tulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.