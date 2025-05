Joka neljäs nuori hakee ostosvinkkejä tekoälyltä

Tekoäly puhuttaa halki toimialojen, ja sama pätee myös verkkokauppaan. Tekoälytyökaluja voi nykyään käyttää esimerkiksi suositusten hakemiseen, hintavertailuun sekä tuotearvioiden ja muiden käyttäjäkokemusten etsimiseen. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan tuoreiden tutkimustulosten perusteella kuluttajat ovat heränneet tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin, mutta käyttöaste vaihtelee rajusti eri ikäryhmien välillä.

Kokonaisuudessaan noin 15 prosenttia suomalaisista on käyttänyt tekoälytyökaluja (esimerkiksi ChatGPT, DeepSeek) ostopäätöstensä tukena viimeisen kolmen kuukauden aikana. Nuorista (18–24-vuotiaat) jo 43 prosenttia hyödyntää tekoälyä ostoksilla, ja 25–34-vuotiaista noin joka viides (20 prosenttia). Sama luku toistuu 35–44-vuotiailla (20 prosenttia).

Yli 55-vuotiailla vastaava luku on vain noin viisi prosenttia.

– Tässä vaiheessa on tärkeää pitää mielessä, että nuoret ovat tulevaisuuden kuluttajia. Mikäli tekoälytyökalut juurtuvat vahvasti osaksi heidän ostokokemustaan, on todennäköistä, että niiden suosio kasvaa lopulta myös muissa ikäryhmissä, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett muistuttaa tiedotteessa.

Nuorten (18–24-vuotiaat) tekoälyn käyttötarkoituksissa korostuvat suositusten (21 prosenttia vastaajista) ja tuotearvioiden (18 prosenttia) hakeminen.

Myös sukupuolten välillä on selviä eroja tekoälytyökalujen hyödyntämisen suhteen. Miehistä jo 20 prosenttia on käyttänyt tekoälytyökaluja ostostensa tukena viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun taas naisilla vastaava luku on vain 11 prosenttia.

– Samaan aikaan kun tekoälyn suosio kasvaa, sen käyttöä kohtaan esitetään myös voimistuvaa kritiikkiä. Erityisesti tekoälyn vaatima energian- ja vedenkulutus on herättänyt keskustelua ilmiön kestävyydestä, jos tekoäly alkaa korvata enenevissä määrin esimerkiksi hakukoneita tai muita sovelluksia. On mielenkiintoista nähdä, omaksuvatko kuluttajat tekoälyn luonnollisena osana ostoskäyttäytymistään, vai nouseeko esimerkiksi ympäristökuorman nostattama kritiikki tätä kehitystä hillitseväksi asiaksi, Matinvesi-Bassett sanoo.

Tutkimus toteutettiin verkossa 20.-23. maaliskuuta 2025. Verkkokyselyyn vastasi tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista. Otos on kiintiöity kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.