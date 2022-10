Joka kolmas Ukrainan voimaloista on presidentin mukaan tuhottu

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän terrori-iskuille on tyypillistä kohdistaa ne Ukrainan energialaitoksiin ja kriittiseen infrastruktuuriin.

– Lokakuun 10. päivän jälkeen 30 prosenttia Ukrainan voimaloista on tuhottu, mikä on aiheuttanut valtavia sähkökatkoja kaikkialla maassa, presidentti kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän Ukrainan siviilikohteisiin tekemät iskut ovat yleistyneet viime aikoina. Viimeksi Venäjä iski siviilikohteisiin maan pääkaupunki Kiovassa drone-lennokeilla maanantaina. Aiemmin lokakuussa Venäjä teki myös useita ohjusiskuja siviilikohteisiin eri puolilla Ukrainaa.

– Ei ole jäänyt tilaa neuvotteluille Putinin hallinnon kanssa, Zelenskyi kirjoittaa.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022