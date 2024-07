Joe Bidenin floppitentti näkyy kannatuskyselyissä

Demokraattipresidentti Joe Bidenin epäonnistuminen viime viikon torstai-iltana pidetyssä vaaliväittelyssä Donald Trumpia vastaan näkyy tuoreissa kyselyissä.

Sunnuntaina julkaistun CBS News-YouGovin kyselyn mukaan 72 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä on sitä mieltä, ettei Bidenin pitäisi asettua uudelleen ehdolle. Vielä helmikuussa tätä mieltä oli 63 prosenttia äänestäjistä.

Kysely osoittaa, että myös 46 prosenttia rekisteröityneistä demokraattien äänestäjistä on sitä mieltä, ettei Bidenin pitäisi pyrkiä toiselle kaudelle.

Lähes kolme neljäsosaa keskustelun jälkeen kyselyyn vastanneista ei uskonut, että Bidenilla on riittävää kognitiivista kykyä toimiakseen presidenttinä, kun vastaava luku kolme viikkoa aiemmin oli 65 prosenttia. Hieman alle puolet vastaajista sanoi saman republikaanien kilpailijasta Donald Trumpista.

Samaan aikaan, kun vaatimukset Bidenin astumisesta syrjään ovat voimistuneet, useat merkittävät demokraatit ovat myös asettuneet puolustamaan Bidenia. The Economist kertoo, että esimerkiksi entinen presidentti Barack Obama on julkaissut julkisen tukilausunnon, jossa todettiin:

– Huonoja keskusteluiltoja tapahtuu. Luota minuun, minä tiedän.

Entinen presidentti Bill Clinton sanoi jättävänsä ”keskusteluluokituksen asiantuntijoille”.

Myös edustajainhuoneen entinen puhemies Nancy Pelosi ilmaisi tukensa Bidenille.

– Se oli huono ilta. Kyse ei kuitenkaan ole suorituskyvystä keskustelussa, vaan suorituksista presidenttinä, Pelosi sanoi CNN:n State of the Union -ohjelmassa.

Demokraattien piiristä kuultiin väittelyn jälkeen tuoreeltaan paljon kriittisiä arvioita ja luonnehdittiin demokraattipuolueen olevan ”paniikissa” Bidenin esiintymisen jälkeen.

Monet demokraattien lainsäätäjät, lahjoittajat ja puolueen toimijat ovat kyseenalaistaneet, pitäisikö Bidenin pysyä puolueen ehdokkaana torstain keskustelun jälkeen, jossa Biden esiintyi epävarmasti ja takelteli useassa kohtaa puheissaan.

Financial Timesin mukaan Biden yritti viikonlopun aikana rauhoitella varakkaita tukijoitaan järjestämällä varainkeruukierroksen muun muassa Manhattanilla ja New Jerseyssä.

Monet tukijat olivat edelleen hämillään presidentin kyvystä kukistaa Trump.

– Tämä kysely on lisämuistutus siitä, että jos emme toimi nyt, Trump on varma voittaja marraskuussa, sanoi eräs lahjoittaja CBS:n kyselyyn viitaten.

Eräs paikalla ollut lähde ennakoi tukijoiden rahahanojen Bidenille sulkeutuvan.

– He eivät voi perustella lisärahoitusta, koska maan kannalta on oikein, että kaveri eroaa. Todellisuus on, että kaikki haluavat [Bidenin] eroavan nyt. Valkoisessa talossa ei voi olla maailman vaikutusvaltaisinta miestä, jonka henkinen tila heikkenee, eräs Bidenin varainkeruukampanjaan osallistunut totesi FT:n mukaan.

– On liian myöhäistä vaihtaa hevosta. Meidän on tuettava presidenttiämme despoottia vastaan. Edelleen on paljon ihmisiä, jotka tukevat Bidenia, ja puolueen täytyy kerääntyä hänen ympärilleen, toinen varainkeruutilaisuuteen osallistunut sanoi.

Bidenin kampanjatiimi vakuutteli sunnuntaina, että presidentillä ei ollut aikomusta jättäytyä sivuun kilpailusta. Bidenin kampanjan sanotaan keränneen 33 miljoonaa dollaria torstain keskustelun jälkeen, mukaan lukien 26 miljoonaa dollaria pieniltä lahjoittajilta.

Biden vietti sunnuntaina aikaa Camp Davidissa perheensä kanssa. New York Times raportoi lähteisiinsä viitaten, että Bidenin perheenjäsenet olivat kehottaneet häntä pysymään presidenttikisassa mukana.

The Economistin mukaan toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että 81-vuotias presidentti harkitsisi kampanjansa lopettamista tehdäkseen tilaa toiselle ehdokkaalle. Lehti muistutti kirjoituksessaan, että Bidenin luopuminen ehdokkuudesta on epätodennäköistä, koska pelko demokraattien jakautumisesta saa Bidenin pysymään mukana kisassa. Demokraatit kärsivät tällä hetkellä myös siitä, ettei heillä ole karismaattista varapresidenttiä. Lisäksi puolueen erimielisyydet voisivat entisestään hyödyttää Trumpia.

CNN:n mukaan eräät puolueen johtavat edustajat pelkäävät, että uusi ehdokaskilpailu tässä vaiheessa johtaisi puolueen sisäisen taistelun syttymiseen, joka voisi johtaa Trumpin voittoon.

Presidentti Biden sanoi varainkeruutapahtumassa New Jerseyssä lauantai-iltana, että hän ymmärsi kasvaneet huolet ehdokkuudestaan ja myönsi, että hänellä ”ei ollut hyvä ilta” Atlantassa. Bidenin mukaan hän kävelee hitaammin ja puhuu vähemmän sujuvasti kuin ennen, mutta hän lupasi silti jatkaa taistelua.

Fivethirtyeight-sivuston kokoamien tuoreimpien mielipidemittausten mukaan Trumpin kaula Bideniin valtakunnallisissa kyselyissä on hieman kasvanut. Trumpin kannatus on keskimäärin 41,7 prosenttia ja Bidenin 40,4 prosenttia. Ennen väittelyä tehdyissä mittauksissa he olivat käytännössä tasoissa.

Myös Bidenin suosio on laskenut. Vain alle 38 prosenttia kyselyyn vastanneista hyväksyy hänen toimensa presidenttinä, kun lähes 57 prosenttia vastaajista ei hyväksy. Biden on Yhdysvaltain lähihistorian epäsuosituin presidentti.