Joe Biden varoittaa Vladimir Putinia: Älä tee sitä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoittaa jälleen Venäjää Yhdysvaltain vastauksesta, mikäli se käyttää ”epätavanomaisia” aseita Ukrainassa, kertoo CBS News.

Biden varoittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia: ”älä, älä, älä”.

Epätavanomaisiin aseisiin luetaan esimerkiksi ydinaseet sekä kemialliset ja biologiset aseet. Huoli Venäjän turvautumisesta esimerkiksi taktiseen ydinaseeseen on noussut esiin jälleen, kun se on kärsinyt huomattavia tappioita viime viikkojen aikana.

Presidentti Bidenin mukaan näiden aseiden käyttö ”muuttaisi sodan luonteen toisin kuin mikään toisen maailmansodan jälkeen”.

Biden kommentoi asiaa CBS-kanavan uutisohjelmassa, mutta ei kertonut Yhdysvaltain mahdollisen vastauksen yksityiskohtia.

– En tietenkään aio kertoa. Se on merkittävä. Heistä tulee maailman hylkiöitä suuremmin kuin koskaan. Ja se, mitä he tekevät määrittelee myös, mikä on vastaus.