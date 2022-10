Joe Biden: Republikaanien voitto kyseenalaistaisi USA:n tuen Ukrainalle

Presidentti Joe Biden tarttui CNN:n mukaan torstaina useiden republikaanien, mukaan lukien edustajainhuoneen republikaaniryhmän johtaja Kevin McCarthyn kommentteihin, jotka kyseenalaistivat tulevan avun Ukrainalle.

– Kuulitko, mitä he sanoivat tänään? He sanoivat, että jos he voittavat, he eivät todennäköisesti jatka Ukrainan rahoittamista, Ukrainan sotaa venäläisiä vastaan. Nämä kaverit eivät ymmärrä sitä. Asia on paljon suurempi kuin Ukraina – kyse on Itä-Euroopasta, kyse on Natosta. Sillä on todellisia, vakavia, vakavia seurauksia. Heillä ei ole käsitystä Yhdysvaltain ulkopolitiikasta, Biden sanoi.

– Nämä toisen joukkueen kaverit eivät ymmärrä sitä. He eivät ymmärrä, että se, mitä Amerikka tekee määrää, mitä muu maailma tekee. He pitävät meitä johtajana. He katsovat meihin, koska he eivät ole yhtä suuria tai voimakkaita, Biden jatkoi.

Presidentti toisti myös tarinansa siitä, kuinka ensimmäisessä G7-kokouksessaan hän sanoi kertoneensa muiden maiden johtajille, että Amerikka on selkänoja.

– Yksi muista valtionpäämiehistä kääntyi minuun ja kysyi ”Kuinka kauan”?”

– Muu maailma katselee myös näitä vaaleja, sekä hyvät että pahat pojat nähdäkseen mitä tapahtuu, Biden sanoi.

Yhdysvaltain välivaalit ovat 8. marraskuuta. Kongressin edustajainhuoneen vaaleissa äänestetään alahuoneen kaikki 435 edustajaa. Senaatin vaalissa avoinna on 35 paikkaa eli noin kolmasosa senaatin sadasta paikasta. Lisäksi äänestetään 39 kuvernööristä osavaltioiden ja territorioiden johtajiksi sekä useissa muissa osavaltiotason vaaleissa.