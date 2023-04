Joe Biden pyrkii jatkokaudelle USA:n presidenttinä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pyrkii toiselle kaudelle. Hän ilmoittaa asiasta Twitter-tilillään.

– Jokaisella sukupolvella on hetkiä, jolloin heidän on täytynyt puolustaa demokratiaa. Puolustaa perusoikeuksiaan. Uskon tämän (hetken) olevan meidän, Biden kirjoittaa.

– Siksi asetun ehdolle uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi. Liity meihin. Tehdään työ loppuun.

Biden valittiin Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 2020, jolloin hän voitti vaaleissa silloisen istuvan presidentin Donald Trumpin. Yhdysvaltain seuraavat presidentinvaalit järjestetään syksyllä 2024.

Myös edelliset vaalit hävinnyt Trump on ilmoittanut pyrkivänsä presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

