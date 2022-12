Joe Biden pitää Vladimir Putinin toimia Ukrainassa sairaana

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuvaili CNN:n mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin sotaa Ukrainassa ”sairaaksi” ja sanoi, että on vain yksi järkevä tapa lopettaa Ukrainan sota: että Putin vetäytyy maasta.

– Mutta näyttää siltä, ettei hän aio tehdä sitä. Hän maksaa erittäin suuren hinnan epäonnistumisesta, mutta hän aiheuttaa uskomattoman, uskomattoman verilöylyn Ukrainan siviiliväestölle. Pommittaa päiväkoteja, sairaaloita, lastenkoteja. On sairasta, mitä hän teke, Biden sanoi tiedotustilaisuudessa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa Valkoisessa talossa.

Biden lisäsi, ettei hänellä ollut välittömiä suunnitelmia ottaa yhteyttä Putiniin, mutta ”hän on valmis puhumaan Venäjän johtajan kanssa, jos hän itse asiassa on kiinnostunut päättämään, että hän etsii tapaa lopettaa sota. Hän ei ole tehnyt niin vielä.”

– Jos näin on, niin ranskalaisten ja Nato-ystävieni kanssa istun mielelläni Putinin kanssa nähdäkseni, mitä hän haluaa. Hän ei ole vielä tehnyt sitä. Sillä välin mielestäni on ehdottoman kriittistä, mitä Emmanuel sanoi. Meidän on tuettava Ukrainan kansaa.

Macron puolestaan sanoi, että ukrainalaisten on päätettävä ehdoista mahdolliselle sodan päättymiselle ja kestävälle rauhalle.

Macron totesi, että hän ei usko, että lännen pitäisi työntää ukrainalaisia kompromissiin Venäjän kanssa.

– Emme koskaan vaadi ukrainalaisia tekemään kompromissia, joka ei ole heille hyväksyttävä, Macron sanoi.

– He ovat niin rohkeita ja puolustavat nimenomaan elämäänsä, kansakuntaansa ja periaatteitamme. … Jos haluamme kestävän rauhan, meidän on kunnioitettava ukrainalaisia päättääksemme hetkestä ja olosuhteista, joissa he neuvottelevat alueestaan ja heidän tulevaisuudestaan, hän lisäsi.