Joe Biden: Israel saa kaiken asianmukaisen avun

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vahvistanut puhelimitse Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle, että ”me olemme valmiita tarjoamaan kaiken asianmukaisen avun Israelin hallitukselle ja kansalle”, kertoo The Times of Israel.

– Terrorismi ei ole koskaan oikeutettua. Israelilla on oikeus puolustaa itseään ja kansaansa. Yhdysvallat varoittaa Israelille vihamielisiä ulkopuolisia osapuolia, jos nämä yrittävät hyödyntää tilannetta. Hallintoni tuki Israelin turvallisuudelle on kivenkova ja horjumaton.

– Minä ja tiimini seuraavat tilannetta läheisesti ja pysymme yhteydessä pääministeri Netanjahuun, lisäsi Biden.

Viestipalvelu X:ssä Presidentti Biden kuvaili Hamasin suurhyökkäystä ”vastenmieliseksi” ja ilmaisi presidenttiparin yhteiset osanotot sekä pahoittelut hyökkäyksen uhreille.

Hamasin suurhyökkäyksessä Israeliin on jo saanut surmansa 100 israelilaista ja haavoittuneita on 985. Tuntematon määrä israelilaisia on otettu panttivangeiksi Hamas-terroristien hallitsemalle Gazan kaistalle.

Puoli kuuden aikaan lauantai-iltana taisteluita oli käynnissä 22 israelilaispaikkakunnalla.

Israelin puolustusvoimat on siirtänyt Gazan-vastaiselle rajalle neljä divisioonaa on alueella jo entuudestaan olevien 31 pataljoonan tueksi. Maan ilmavoimat ovat jo tehneet ilmaiskuja Gazan kaistalle.

