Joe Biden epäsuositumpi kuin koskaan – näin hän selitti rahoittajille floppitenttiään

Presidentti Joe Bidenin ehdokkuuteen kohdistuu lisää paineita, kun demokraattipuolueen kongressiedustaja kehotti julkisesti häntä luopumaan ehdokkuudesta. Lisäksi osavaltioiden demokraattikuvernöörit pyysivät Valkoiselta talolta kokousta keskustellakseen Bidenin ehdokkuudesta.

Demokraattipuolueen teksasilainen kongressiedustaja Lloyd Doggett on ensimmäinen presidentin puolueen lainsäätäjä, joka julkisesti on vaatinut Bidenia syrjään. Doggettin mukaan ”liian paljon on vaakalaudalla, jotta [Donald] Trumpin voitto olisi vaarassa” marraskuun vaaleissa.

– Toisin kuin Trumpilla, presidentti Bidenilla ensimmäinen sitoumus on ollut aina maan etu. Toivon, että hän tekee tuskallisen ja vaikean päätöksen vetäytyä, Doggett sanoi Financial Times -lehden mukaan.

Demokraattien mainelainen kongressiedustaja Jared Golden ilmoitti paikallisessa sanomalehdessä, ettei luota Bidenin kykyyn voittaa.

– Donald Trump tulee voittamaan, vaikka en aio äänestää häntä, Golden sanoi.

Demokraattien washingtonilainen kongressiedustaja Marie Gluesenkamp Perez kertoi paikalliselle televisioasemalle, että hän uskoo Bidenin torstaisen TV-keskustelusuorituksen maksaneen hänelle vaalit.

– Me kaikki näimme sen, mitä näimme, sitä ei voi kumota, ja totuus on mielestäni se, että Biden häviää Trumpille. Tiedän, että se on vaikeaa, mutta mielestäni tämä keskustelu on aiheuttanut vahinkoa, hän sanoi.

Demokraattien kuvernöörien on määrä tavata Biden keskiviikkona. Vaikutusvaltaiset kuvernöörit aikovat CNN:n mukaan keskustella presidentin tilasta.

Demokraattipuolue on huolestunut 81-vuotian Bidenin iästä, terveydestä ja sopivuudesta hoitaa vaativaa virkaa. Huolet lisääntyivät entisestään viime viikon torstaina pidetyn 90-minuuttisen vaaliväittelyn jälkeen. Biden esiintyi epävarmasti, takelteli puheissaan ja vaikutti välillä menettäneen ajatuskulkunsa.

Biden puhui tiistaina kampanjansa rahoittajille järjestetyssä tilaisuudessa. Bidenin mukaan hän ”ei ollut kovin älykäs” torstain väittelyssä, koska hän ”matkusteli pari kertaa ympäri maailmaa” ennen keskustelua Trumpin kanssa.

– En kuunnellut henkilökuntaani. . . ja sitten melkein nukahdin lavalla, Biden sanoi FT:n mukaan tilaisuudessa.

Biden matkusti Ranskaan Normandian maihinnousun muistojuhliin ja Italiaan G7-johtajien tapaamiseen aiemmin kesäkuussa, mutta hän vietti koko keskustelua edeltävän viikon suljettujen ovien takana valmistautuessaan siihen Camp Davidissa.

Tiistaina julkaistu kysely osoitti, että Bidenin kannatus äänestäjien keskuudessa oli pudonnut kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle keskustelun jälkeen. CNN:n tutkimus osoitti myös, että Bidenin varapresidentti Kamala Harris pärjäisi häntä paremmin hypoteettisessa kisassa Trumpin kanssa.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom ja Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer ovat kyselyiden perusteella nousseet mahdollisiksi ehdokkaiksi Bidenin tilalle, jos tämä päättäisi luopua ehdokkuudesta.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre sanoi, että Valkoisen talon tiimi ymmärtää Bideniin liittyvät huolet ja myönsi, että presidentillä ”ei ollut hyvä ilta” torstain keskustelussa mutta viittasi samalla hänen ansioihinsa.

– Hän osaa tehdä työnsä. . . hänen ansionsa todistavat sen, hän sanoi.

Torstain keskustelun jälkeen suoritettu CNN:n mielipidemittaus osoitti, että kolme neljäsosaa äänestäjistä ja yli puolet demokraateista ja riippumattomista demokraattien kannattajista sanoi, että puolueella olisi parempi mahdollisuus vaaleissa toisella ehdokkaalla kuin Bidenilla.

Saman kyselyn mukaan rekisteröityneistä äänestäjistä Trump johtaa Bidenia kuuden prosenttiyksikön erolla koko maassa. Presidentin kannatus laski uudelle alimmalle tasolle, 36 prosenttiin kaikkien amerikkalaisten keskuudessa.

Fivethirtyeight-sivuston kokoamien tuoreiden kyselyiden mukaan Trumpin kaula Bideniin on kasvanut myös kuudessa tärkeässä vaa’ankieliosavaltiossa.

Verkkouutiset kertoi kesäkuussa kuuden osavaltion tiukasta kamppailusta tässä artikkelissa.

Trump johtaa Arizonassa ja Georgiassa Bidenia jo 5-6 prosenttiyksikön erolla.

Nevadassa, Michiganissa ja Pennsylvaniassa Trumpin johto on 2-3 prosenttiyksikön luokkaa.

Myös Wisconsinissa Trump johtaa Bidenia niukasti.