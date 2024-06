Tiukka kisa kuudessa osavaltiossa – näin USA:n vaaleissa kävisi nyt

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on aikaa reilut neljä kuukautta ja vaaliasetelmat ovat kutkuttavat. Kumpikaan pääpuolue ei vielä ole nimennyt ilmeisiä kärkinimiä virallisesti ehdokkaikseen.

Demokraattien odotetaan asettavan istuvan presidentin 81-vuotiaan Joe Bidenin ehdokkaakseen virallisesti elokuussa.

Republikaanien puoluekokous pidetään heinäkuussa Milwaukeessa, jossa 78-vuotias entinen presidentti Donald Trump valittaneen puolueen ehdokkaaksi.

Biden lähihistorian epäsuosituin

Kun vaaleihin on runsaat 130 päivää aikaa, on tilanne mielipidetiedusteluissa se, että presidentti Bidenin suosio on alamaissa. Biden on lähihistorian epäsuosituin presidentti Yhdysvalloissa. Keskimäärin vain noin 39 prosenttia kyselyihin vastanneista kansalaisista tukee hänen toimintaansa presidenttinä, kun vastaavasti keskimäärin 56 prosenttia kansalaisista vastustaa Bidenin toimintaa. Näillä lukemilla hän on selvästi epäsuositumpi kuin Trump kaudellaan.

Bidenin suosionlaskun käänne osuu isossa kuvassa alkusyksyyn 2021, jonka jälkeen enemmistö on jatkuvasti ollut tyytymätön hänen toimintaansa. Tuolloin Yhdysvallat muun muassa vetäytyi Afganistanista ja valta maassa siirtyi Taliban-hallinnolle.

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa osavaltioilla on yhteensä 538 valitsijamiestä, joten voittoon tarvitaan 270 valitsijamiehen tuki.

Käytännössä marraskuun alun vaalit ratkaistaan kuudessa vaa’ankieliosavaltiossa, jotka ovat Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Pennsylvania ja Wisconsin.

Näissä on tarjolla yhteensä 79 valitsijamiestä, jotka jakautuvat osavaltioittain seuraavasti: Georgiassa 16, Nevadassa 6, Arizonassa 11, Michiganissa 16, Pennsylvaniassa 20 ja Wisconsinissa 10.

Vuoden 2020 presidentinvaaleissa Biden voitti kaikki edellä mainitut osavaltiot. Erityisen täpärä kisa oli neljä vuotta sitten Wisconsinissa ja Arizonassa, joissa Biden voitti alle prosenttiyksikön marginaalilla. Äänissä mitattuna ero oli noin 10000-20000.

Miltä gallupit näyttävät?

Arizona

Arizonassa Trumpin johto Bideniin on tällä hetkellä keskimäärin noin 4 prosenttiyksikön luokkaa. Maaliskuun jälkeen Trumpin kaula Bideniin on ollut osavaltiossa 2-6 prosenttiyksikön tasoa.

Arizona on lähihistorian presidentinvaaleissa mennyt selvästi useimmin republikaaniehdokkaalle.

Georgia

Trump johtaa Bidenia noin 5 prosenttiyksiköllä Georgiassa. Trumpin johto on pitänyt keväästä asti osavaltion gallupeissa keskimäärin 5-7 prosenttiyksikön erolla.

Georgia on lähihistoriassa mennyt useimmin republikaaneille.

Michigan

Michiganin osalta tilanne on äärimmäisen tiukka. Viimeisimpien kannatuskyselyiden perusteella Trump ja Biden ovat käytännössä tasoissa osavaltiossa. Trump on pitänyt johtoa osavaltiossa maaliskuusta lähtien ja johtanut parhaimmillaan jopa viidellä prosenttiyksiköllä, mutta kaula on kaventunut.

Michigan on lähihistoriassa mennyt useimmin demokraattiehdokkaalle.

Nevada

Trumpin johto Bideniin on tällä hetkellä varsin selvä Nevadassa: kaulaa on keskimäärin lähes 5 prosenttiyksikköä. Enimmillään ero on käynyt kevään mittaan yli seitsemässä prosenttiyksikössä, mutta se on hieman kaventunut.

Nevadan voitto on jakautunut pääpuolueiden kesken erittäin tasaisesti viime vuosikymmenien presidentinvaaleissa.

Pennsylvania

Tilanne Pennsylvaniassa on varsin tiukka. Trumpin johto Bideniin on noin yhden prosenttiyksikön. Vielä maaliskuussa ero kävi parhaimmillaan neljässä prosenttiyksikössä mutta tilanne on kiristynyt. Pennsylvania on lähihistoriassa useimmin mennyt demokraateille.

20 valitsijamiehen Pennsylvanian merkitys on erittäin suuri ja vaalien ratkaisu voidaan jopa nähdä tässä osavaltiossa.

Wisconsin

Trump johtaa Bidenia 0,2 prosenttiyksiköllä. Tämä on ollut viime kuukausina kaikkein tiukin vaa’ankieliosavaltio, sillä myös Biden on käynyt välillä niukasti johdossa.

Wisconsin on lähihistoriassa mennyt useimmiten demokraateille, mutta kaksissa viime vaaleissa osavaltion vaalitulokset ovat olleet äärimmäisen täpäriä.

Mainittakoon, että presidentinvaaleissa itsenäisenä ehdokkaana olevalle 70-vuotiaalle Robert F. Kennedylle mitataan useimmissa vaa’ankieliosavaltioissa noin 8-9 prosentin kannatus, joka on myös valtakunnallisissa gallupeissa ollut hänen kannatustasonsa.

Bidenia pidetään liian vanhana

Yhdysvaltain politiikan asiantuntija, professori Markku Ruotsila muistutti vastikään Verkkouutisten Näkökulma-kirjoituksessa, että Bidenin etumatka on kaventunut huomattavasti myös perinteisissä demokraattien hallitsemissa osavaltioissa New Yorkissa ja New Jerseyssä. Molemmissa osavaltioissa Bidenilla on edelleen turvallisen tuntuinen seitsemän prosenttiyksikön johto gallupeissa. Neljä vuotta sitten vaaleissa Bidenin voittomarginaali edellä mainituissa osavaltioissa oli 16-23 prosenttiyksikköä, joten kannatusta on sulanut huomattavasti pois.

Bidenin mahdollisuuksia heikentää se, että selvä enemmistö demokraattijäsenistä ja tavanomaisista äänestäjistä katsoo, että Biden on presidentiksi liian vanha. Kaikista amerikkalaisista peräti 86 prosenttia on tätä mieltä mutta demokraateistakin 73 prosenttia. Kaikista amerikkalaisista Bidenin fyysistä kuntoa pitää riittävänä presidentin tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen vain 20 prosenttia.

Ruotsila muistuttaa myös viimeaikaisista mielipidetiedusteluista, jotka ovat mitanneet puolueiden kannattajien äänestysvarmuutta. Ehdoton enemmistö republikaaneista on innolla äänestämässä Trumpia, kun demokraateista vain 28 prosenttia sanoo samaa Bidenin äänestämisestä.

Miten vaaleissa käy?

Jos Trumpin johto pitäisi mielipidetiedustelujen mukaisesti kaikissa vaa’ankieliosavaltioissa, ja muissa osavaltioissa vaalitulos menisi samalla tavoin kuin neljä vuotta sitten, Trump saisi 313 valitsijamiestä ja Biden 225 valitsijamiestä, joten Trumpin voitto olisi selvä.

Jos gallupien valossa äärimmäisen täpärät Michiganin ja Wisconsinin osavaltiot säilyisivät Bidenilla, mutta Trump veisi neljä muuta, olisi Trump edelleen voittaja luvuin 287-251.

Näiden lisäksi Biden tarvitsee siis voiton Pennsylvaniasta, jossa on jaossa 20 valitsijamiestä. Mikäli Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania säilyisivät Bidenilla, saa Biden toisen presidenttikauden luvuin 271-267.

Vaaleista on siis tulossa erittäin jännittävät ja vaa’ankieliosavaltioissa jokaisella äänellä on suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Lopullinen vaalitulos voi ratketa parissa osavaltiossa muutamien tuhansien äänien marginaalilla.