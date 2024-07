Joe Biden aikoo jatkaa kampanjaansa, avustajia saattaa uhata potkut

Penkin alle menneen vaaliväittelyn jälkeen Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kokoontui perheensä pariin loma-asunnolleen Camp Davidiin viikonloppuna.

CNN:n mukaan perhe rohkaisi Bideniä jatkamaan kisassa, vaikka torstain surkeaksi kuvailtu esiintyminen vastaehdokas, republikaanien Donald Trumpin kanssa on saanut demokraattien rivit sekaisin, ja muun muassa arvovaltainen The New York Times -lehti vaati Bideniä astumaan syrjään.

Yksi Bidenin neuvonantajista kertoo CNN:lle, että Bidenin perhe tarjosi hänelle järkähtämätöntä tukeaan ja sen sijaan yksityisissä keskusteluissa puitiin sitä, pitäisikö joku Bidenin avustajista irtisanoa. Paikalla olivat Bidenin puoliso Jill Biden, poika Hunter Biden ja lapsenlapsia.

CNN:n haastatteleman neuvonantajan mukaan perhe oli selvästi turhautunut tiimiin, joka valmisteli presidentin väittelyyn, ja esiin nousivat mahdolliset vaihdokset kampanjan henkilöstössä.

Avustajien toimintaa kyseenalaistetaan nyt puolueen sisäpiirissä ja jotkut kysyvät avoimesti, miksi Biden päästettiin studioon, kun häntä viikon tiiviisti prepanneiden avustajien on ollut pakko tietää presidentin todellinen tilanne. Biden tunnetaan kuitenkin avustajakunnalleen lojaalina, joten potkujen jakaminen ei näytä todennäköiseltä.

Perheen mielipide merkitsee Bidenille enemmän kuin läheisimpienkään avustajien neuvot. CNN:n mukaan perheen mielipide kampanjan jatkosta voi muuttua, jos Bidenin syöksykierre jatkuu ja jos Biden itse kääntyy sille kannalle, että demokraattien mahalasku syksyn vaaleissa olisi vältettävissä ainoastaan kisasta jättäytymällä. Demokraattien ehdokas on määrä nimetä virallisesti elokuun puolenvälin jälkeen.