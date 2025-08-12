Jo pieni määrä ksylitolia voi olla koiralle kohtalokas

Ksylitolipitoiset tuotteet eivät sovi lemmikeille ja pienikin määrä ksylitolia voi aiheuttaa eläimelle hengenvaarallisen voimakkaan verensokerin laskun, muistuttaa Agria Eläinvakuutus tiedotteessa.

Syksy ja koulujen alkaminen näkyy vahinkotilastoissa koirien ksylitolimyrkytyspiikkinä.

Ksylitoli on luonnosta peräisin oleva makeutusaine. Sitä esiintyy pieninä pitoisuuksina lukuisissa kasveissa – esimerkiksi mansikka ja banaani ovat ksylitolin luontaisia lähteitä. Elintarvikekäyttöön ksylitolia valmistetaan kasvien kuitumateriaalista eli ksylaanista.

Vaikka ihmisille ksylitolilla on positiivisia terveysvaikutuksia, kuten hampaiden reikiintymisen ehkäisy, koiralle ksylitoli on myrkyllistä. Yleisimpiä ksylitolimyrkytyksen oireita ovat oksentelu, heikotus, tärinä, jäykkyys ja kouristelu.

Oireet näkyvät yleensä ensimmäisen tunnin aikana ja niiden voimakkuus vaihtelee syödyn ksylitolin määrän sekä koiran koon mukaan.

Alle 10 kilogramman painoisen pienen koiran verensokeri laskee vaarallisesti jo yhden purukumin tai ksylitolipastillin syömisestä, kun taas jättirodun edustaja oireilee vasta useamman purukumin syötyään.

Mahdollisen maksavaurion riski kasvaa, mitä enemmän ksylitolia koira on syönyt painoonsa nähden. Maksavaurion oireet näkyvät viiveellä, vasta ensimmäisen parin vuorokauden aikana myrkytyksestä.

Paras tapa ennaltaehkäistä ksylitolimyrkytystä on säilyttää kaikki ksylitolipitoiset tuotteet koiran ulottumattomissa. Erityisesti lapsiperheissä asiaan kannattaa kiinnittää huomiota ja opastaa lapsia ksylitolituotteiden huolellisessa säilytyksessä.

Jos koira syö jotain ksylitolipitoista, kannattaa tilanteen vakavuus arvioida yhdessä eläinlääkärin kanssa. Mikäli ksylitolimäärät suuria koiran kokoon nähden tai koiran vointi on heikko, tulee se viedä aina suoraan eläinlääkärin hoitoon.

Maassa olevat jo pureskellut purukumit ovat Agria eläinvakuutuksen mukaan yleensä vaarattomia. Pureskeltu purukumi ei yleensä sisällä koiralle vaarallisia määriä ksylitolia, sillä ksylitoli on jo liuennut ihmisen suussa purukumin pureskelun aikana.