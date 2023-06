Wagner-johtajan passi paljasti: Jevgeni Prigozhin käyttää kaksoisolentoa

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin käyttää kaksoisolentoa, selviää pietarilaisen Fontanka-uutissivuston artikkelista ja sosiaalisen median jaosta, jotka poistettiin verkosta pian julkaisun jälkeen.

Artikkelin sisältöä ja erityisesti kuvia Prigozhinin passeista (jutun alla) on kuitenkin jaettu laajasti eteenpäin.

Venäjän viranomaiset tekivät lauantaina ratsian Prigozhinin toimistoon Pietarissa. Etsinnän yhteydessä löydettiin useita asiakirjoja, kuten Prigozhinin nimissä olevia passeja. Niissä oli kuitenkin toisen, hyvin samannäköisen miehen kuva.

– Kyseessä on Prigozhinin kaksoisolento, joka matkusti ympäri Eurooppaa vuonna 2021 tehden erilaisia temppuja, vaikka hän oli pakotelistoilla, kertoo kriittisesti Venäjän hallintoon suhtautuva toimittaja Ilja Shepelin Twitterissä.

Shepelin työskenteli aikaisemmin riippumattoman venäläisen Dožd-televisiokanavan toimittajana.

Hän selittää, että kiinnioton yhteydessä Prigozhin ei joutuisi henkilökohtaisesti Euroopan turvallisuuspalvelujen käsiin, koska kyseessä olisi hänen kaksoisolentonsa.

– Löydettyjen asiakirjojen perusteella kaksoisolentona toimivalla miehellä on myös valtuudet hoitaa liiketoimia Prigozhinin puolesta, Shepelin sanoo.

Viranomaisten kerrotaan löytäneen ratsiassa lisäksi käteistä, kultaharkkoja, pistooleita ja viisi kiloa valkoista jauhetta.

– Fontanka julkaisi artikkelinsa, ja he tekivät ilmeisesti pienen virheen, koska heitä käskettiin poistamaan teksti sivustolta, Shepelin toteaa.

Jevgeni Prigozhinin johtamat Wagner-joukot ryhtyivät viikonloppuna avoimeen kapinaan Venäjän sotilasjohtoa vastaan. Joukot marssivat kohti Moskovaa, kunnes lauantai-iltana Prigozhin ilmoitti joukkojen vetäytyvän ja palaavan tukikohtiinsa.

Curious details from a deleted Fontanka post about the search conducted at Prigozhin’s St Petersburg office yesterday. Includes a travel passport in Prigozhin’s name but with another man’s photo. Apparently this man travelled around Europe in 2021, a Covid year. https://t.co/xCzvv8LnxG

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) June 25, 2023