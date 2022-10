Jengirikollisuus kuumensi tunteet kyselytunnilla: Nyt on kiire

Lisääntyvä jengirikollisuus kuumensi tunteita eduskunnan suullisella kyselytunnilla torstaina.

Poliisin tilastojen mukaan Suomessa toimii 11 katujengiä pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinteen mukaan jengien jäsenistä peräti 95 prosenttia on nimen ja etnisyyden perusteella ulkomaalaistaustaisia. Radio Keskisuomalaisen haastattelussa hän arvioi Suomen olevan kehityksessä ”Ruotsin tiellä”.

Kyselytunnilla sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi huolen rikollisuudesta ja jengiytymisestä olevan todellinen.

– Sen takia on tärkeää, että pystymme varmistamaan poliisin riittävät resurssit ja sitä tämä hallitus on tehnyt, Krista Mikkonen sanoi.

Hänen mukaansa on myös hyvä, että nuoria saadaan ennaltaehkäisevällä toiminnalla päättymästä rikolliselle tielle.

– Sen takia esimerkiksi Suomessa pitkään tehtyä niin sanottua Ankkuri-toimintaa on kiitelty, ja me teimme siitä myös selvityksen, ja se on ollut konkreettinen tapa, millä me olemme voineet estää nuorten joutumista rikoksen polulle ja siellä olevia nuoria on saatu takaisin yhteiskuntaan.

”Ruotsin tiellä” tarkoitetaan Ruotsissa maahanmuuttopolitiikasta seurannutta tilannetta, jossa maahanmuuttajataustainen väestö eriytyy omille asuinalueille. Etninen eriytyminen on johtanut myös rikollisuuden kasvuun maahanmuuttajavaltaisilla asuinalueilla. Mikkosen mukaan on hyvä muistaa, että Ruotsiin nähden Suomessa on tehty monia asioita oikein.

– Esimerkiksi meidän asuntopolitiikka tukee sitä, että ei synny tällaista segregaatiota ja erilaisia asuinalueita, joissa ongelmat kasaantuvat. Myös asuntopolitiikka on yksi osa tätä vastausta, samoin kuin se, että meidän kouluissa on riittävästi tukea oppilaille varhaisessa vaiheessa, ja se, että meidän kouluissamme ei myöskään ole niin sanottuja hyviä ja huonoja kouluja vaan kaikki koulut ovat laadukkaita, ministeri jatkoi.

Kokoomus tiukentaisi pysyvän oleskelun ehtoja

Huolen lisääntyvästä jengirikollisuudesta jakoi muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Veijo Niemi.

– Nyt on viimeinen hetki puuttua näihin, ei pelkästään tähän katurikollisuuteen, vaan myöskin näihin muihin, moottoripyöräjengeihin pestataan muualta tänne tulleita henkilöitä. Siinä eivät Ankkuri-toiminnat ja nämä enää auta, vaan on saatava lisää poliiseja, ja tälläkin hetkellä muun muassa Sisä-Suomen poliisilaitoksella laitetaan määräaikaisia pois viroista, kun ei ole loppuvuodelle palkkaa, mitä maksaa heille. Arvoisa sisäministeri, nyt on kiire!

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman oli samaa mieltä siitä, että jengiytyminen liittyy olennaisesti epäonnistuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan.

– Maahanmuuton pelisääntöjen pitää olla selvät. Suomessa on noudatettava Suomen sääntöjä, Suomen lakia, pitää oppia kieli ja on tehtävä töitä itsensä ja perheensä elättämiseksi. Kokoomus haluaa tiukentaa pysyvän oleskelun ehtoja. Nuhteettomuuden lisäksi on vaadittava sitä, että on riittävä kielitaito sekä opiskelu- ja työhistoria, Heikki Vestman sanoi.

Ministeri Krista Mikkonen huomautti, että oleskelulupa voidaan nykyisessäkin mallissa perua, mikäli oleskeluluvan saanut syyllistyy Suomessa rikoksiin.

– On tietysti selvää, että jos tällaisia tapauksia on, niin ne tulee käsitellä ja varmistaa siltä osalta, että toimimme niissä meidän pelisääntöjen mukaisesti.

Pihla Keto-Huovinen (kok.) nosti jengirikollisuuden lieveilmiöksi myös poliisin kasvaneet ampuma-asetakavarikot.

– Sama kehitys oli aiemmin nähtävissä Ruotsissa, jossa takavarikoitiin vuonna 2010 vajaa 400 asetta, kun taas vuonna 2020 takavarikoitiin jo yli 1 100 kappaletta. Tässä asiassa emme halua seurata Ruotsin esimerkkiä. Ampuma-aseiden hallussapito kytkeytyy keskeisenä piirteenä myös jengiytymiseen, joka on huolestuttava ilmiö etenkin meidän nuorten keskuudessa. Nuoret liikkuvat porukoissa, joissa teräaseiden kantaminen on myös arkipäiväistynyt. Vaikka suomalaisten nuorten kohdalla ei välttämättä vielä voida puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta tai ampuma-aseista, emme voi ottaa riskiä, että siihen päädytään, Keto-Huovinen totesi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran mielestä ainoa ongelma ei ole ainoastaan väkivalta- tai jengirikollisuus vaan maahanmuuton ongelmat, jotka eivät hänen mukaansa tule julkisuuteen. Purra sanoi puheenvuorossaan, että hallitus on kannustanut ihmisiä olemaan kertomatta maahanmuuton ongelmista sen takia, koska heidät leimattaisiin rasisteiksi.

Ministeri Mikkonen ei ymmärtänyt väitettä.

– Hämmästelen kyllä nyt edustaja Purran väitettä siitä, että jollain tavalla olisimme sanoneet, että jos joutuu rikoksen kohteeksi, niin sitä asiaa ei pidä viedä käsittelyyn. Totta kai, se on ihan selvä asia. Pidän tätä kyllä äärimmäisen kummastuttavana väitteenä.