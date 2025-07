Jeffrey Epsteinin asianajaja tyrmää salaliittoteoriat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on joutunut omien kannattajiensa arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun hänen hallintonsa päätti olla julkaisematta liikemies Jeffrey Epsteiniin liittyviä asiakirjoja.

Seksuaalirikoksista tuomittu Epstein teki itsemurhan vankilassa vuonna 2019. Trumpin kannattajista koostuvassa Maga-liikkeessä on uskottu tapauksen ympärillä velloviin salaliittoihin ja väitteisiin murhasta. Epsteinilla on väitetty olleen myös lista vaikutusvaltaisista henkilöistä, jotka ovat väitetysti osallistuneet seksikauppaan ja pedofiliaan.

Nämä väitteet Trumpin hallinto on kumonnut muistiossaan. Myös Epsteinin asianajaja Alan Dershowitz on julkaissut The Wall Street Journal -lehdessä kirjoituksen, jossa salaliittoteoriat tyrmätään.

– Epstein ei koskaan laatinut mitään “asiakaslistaa”. FBI kuulusteli väitettyjä uhreja, jotka nimesivät joitakin ”asiakkaita”. Nämä nimet on salattu. Ne pitäisi julkistaa, mutta tuomioistuimet ovat määränneet ne sinetöitäviksi. Minä tiedän keitä he ovat. Heihin ei kuulu ketään nykyisiä viranhaltijoita, Dershowitz kirjoittaa.

Hänen mukaansa tuomioistuimet ovat salanneet nimiä syytösten esittäjien suojelemiseksi.

– Oikeusministeriöllä eikä puolustuksen lakimiehillä ole oikeutta rikkoa näitä salassapitomääräyksiä. Median pitäisi vedota tuomioistuimiin saadakseen kaikki nimet ja tiedot julkisiksi, jotta yleisö voi tehdä omat johtopäätöksensä.

Asianajaja tyrmää myös väitteet Epsteinin vierashuoneiden piilokameroista, jotka väitetysti olisivat tallentaneet raskauttavaa materiaalia.

– Videotallenteita kyllä on, mutta ne ovat hänen Palm Beachin -asunnon yleisistä tiloista. Epstein ilmoitti, että hänen olohuoneestaan oli varastettu rahaa ja laillinen tuliase, joten poliisi asensi kameran. En tiedä mistään vierashuoneisiin sijoitetuista kameroista, Dershowitz kertoo.

Joissakin teorioissa on väitetty, että Trump liittyisi jotenkin Epsteinin tekemiin rikoksiin. Miehet tunsivat toisensa.

– Suhde päättyi, kun Trump tiettävästi karkotti Epsteinin Mar-a-Lagosta, kauan ennen kuin hänestä tuli presidentti. En ole nähnyt mitään, mikä viittaisi Trumpin kohdalla sopimattomaan tai edes kyseenalaiseen käytökseen, asianajaja kertoo.

Hänen mukaansa todisteet myös osoittavat Epsteinin tehneen itsemurhan. Häntä ei siis asianajajan mukaan murhattu, kuten salaliittoteorioissa väitetään.

– Epäselvää on, auttoivatko vankilan työntekijät häntä siinä. Se vaikuttaa minusta todennäköiseltä, kun otetaan huomioon väitetyt kameraviat, sellikaverin siirto ja vartijoiden poissaolo tapahtumahetkellä.

Dershowitz sanoo olevansa myös täysin varma siitä, ettei Epstein työskennellyt millekään tiedustelupalvelulle.

– Jos olisi, hän olisi varmasti kertonut siitä minulle ja muille lakimiehilleen, ja me olisimme hyödyntäneet tietoa neuvotellaksemme paremmasta sopimuksesta.

Asianajaja toteaa, että salaliittoteoriat vetävät puoleensa lukijoita, katsojia ja kuulijoita. Ne toimivat hänen mukaansa myös poliittisina aseina.

– Ikävä tuottaa pettymys, mutta tämän tapauksen osalta ei ole enää juurikaan uutta nähtävää sen lisäksi, mitä on jo kerrottu, Dershowitz toteaa.