JEF-maiden huippukokous Helsinkiin, Ukrainan tuki esillä

Tilaisuutta isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Alexander Stubb. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi Helsingissä järjestettävää JEF-maiden huippukokousta torstaina 26. maaliskuuta 2026. Asiasta kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.

Kokouksessa keskustellaan muun muassa JEF-maiden tuesta Ukrainalle ja Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta.

JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama monenvälinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.

Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.

Edellinen JEF-maiden päämieskokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.

