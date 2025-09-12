Jauhelihaa ei riitä kaikille – HS: Miksi hinta ei nouse?

Kotimaisesta jauhelihasta on ollut viime kuukausina pulaa ympäri Suomen. Taustalla oli muun muassa se, että jauhelihan kasvanut kysyntä nousi suuremmaksi kuin sen tarjonta. Siitä huolimatta jauhelihan hinta ei ole noussut.

Helsingin Sanomat selvitti syitä sille, miksi lihan hinta ei ole noussut markkinatalouden logiikan mukaisesti. Aihetta on selvitetty myös Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV), joka pitää lihan hintakehitystä poikkeuksellisena.

Ensimmäinen syy liittyy pitkiin sopimuksiin ja ketjun rakenteisiin. Tuottajat, lihatalot ja kauppaketjut sitoutuvat vuosia kestäviin ja salaisiin sopimuksiin, jotka tekevät nopeista hinnanmuutoksista hankalia.

KKV:n ekonomisti Lasse Pöyry huomauttaa HS:lle, että jos pysytään jäykästi sopimusehdoissa, kuluttajatilanteisiin ei reagoida. Myös lihantuottaja Susanna Valtonen kertoo, että suurten kauppaketjujen ja teollisuuden neuvotteluvoima painaa tuottajan osuuden ahtaalle.

Toinen syy liittyy kaupan hintamielikuvaan. Suurille ketjuille tietyt tuotteet, kuten jauheliha, toimivat houkuttimina, joiden hinnan nostamista vältetään. Kaupat panostavat myös omiin halvempiin tuotemerkkeihinsä, joiden osuus markkinoista kasvaa. KKV:n mukaan lihatuotteiden kohdalla niin sanottu hintasiirtymä on ollut poikkeuksellisen vaisua. Toisin kuin esimerkiksi leipätuotteissa, joissa kustannusten nousu välittyy suoraan kuluttajille.

Tilanne on ristiriitainen lihantuottajien ja kauppojen välillä. Lihantuottaja Susanna Valtosen mukaan tuottajien kustannukset, kuten polttoaineet ja rehu, ovat nousseet niin paljon, että nykyinen hintataso uhkaa kannattavuutta ja eläinten määrä Suomessa voi vähentyä entisestään. Kaupat puolestaan vetoavat kuluttajien odotuksiin ja siihen, että hinta on tällä hetkellä asiakkaalle ratkaisevan tärkeä tekijä.