Jättiyhtiön vaatimus: Opettele tekoälyn käyttö tai sinut irtisanotaan

It-alan yritys Accenture aikoo irtisanoa ne työntekijät, jotka eivät osaa käyttää tekoälyä. Yrityksen suunnitelmista kertoo CNBC.

Suunnitelmien taustalla on yhtiössä käynnistetty puolen vuoden mittainen liiketoiminnan optimointiohjelma. Toimitusjohtaja Julie Sweet on arvioinut, että optimointiohjelma voisi tuoda yritykselle jopa miljardin dollarin säästöt.

Optimointiohjelman yksi osuus on työntekijöiden tekoälykoulutus. Toimintaansa tehostaakseen Accenture aikoo vaatia työntekijöiltään entistä parempaa tekoälyosaamista. Sweetin mukaan yhtiö on valmis myös luopumaan sellaisista työntekijöistä, joille uudelleenkoulutus ei ole ”toteuttamiskelpoinen polku”.

Mikäli tekoälytyökalujen opettelu tai käyttö ei onnistu, työntekijällä ei siis ole enää tarvetta tämän yrityksen palveluksessa.

Toimitusjohtajan mukaan Accenture on järjestänyt tekoälykoulutusta jo 550 000 työntekijälleen. Lisäksi yhtiöllä on töissä 77 000 tekoälyammattilaista.

Accenture on maailmanlaajuisesti toimiva strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jonka toiminta kattaa yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet. Yhtiöllä on 449 000 työntekijää ja toimintaa 120 maassa.

