Jättipaljastus: Kenraali Sergei Surovikin oli pidätettynä Jevgeni Prigozhinin lentoturmaan asti

Venäjän joukkoja Ukrainassa aiemmin komentanut kenraali Sergei Surovikin vapautettiin Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin surmanneen lentoturman jälkeen, Venäjän puolustusministeriötä lähellä oleva lähde paljastaa.

Asiasta tässä kertovan New York Timesin mukaan Surovikin on ollut tähän asti pidätettynä tai arestissa. Surovikin katosi julkisuudesta kesäkuussa. Hänen kerrotaan tienneen etukäteen Prigozhinin kesäkuun ”kapinasta”. Kapinan aikaan julkaistiin erikoinen video, jossa tuskastuneen näköinen Surovikin vaati Wagner-taistelijoita laskemaan aseensa.

Surovikinia on pidetty Prigozhinin lähipiiriläisenä. Mediatietojen mukaan Surovikin oli kymmenien Wagnerin salaisiksi VIP-jäseniksi luonnehdittujen venäläisten tiedustelu- ja sotilasvaikuttajien joukossa. Surovikinilla on myös yhteyksiä diktaattori Vladimir Putinin henkilökohtaiseen lähipiiriin. Oppositioaktivisti Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön viime vuoden marraskuussa julkaiseman laajan selvityksen perusteella Surovikin on tienannut vaimonsa kanssa miljoonia euroja Putinin Suomi-oligarkkina tunnetun Gennadi Timtshenkon Stroitransgaz-yhtiön avulla rakennetulla monimutkaisella kuviolla, jossa Syyriasta hankittua fosfaattia on järjestetty ohi pakotteiden myyntiin kansainvälisille markkinoille. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Sergei Surovikin siirrettiin alkuvuodesta pois Venäjän Ukraina-operaation johdosta. Elokuussa tiedotettiin, ettei Surovikin toimi enää Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentajana. Nyt julki tulleiden tietojen perusteella kenraali on kuitenkin todellisuudessa ollut koko tämän ajan kiinni otettuna.

Surovikinista julkaistiin eilen Venäjän sosiaalisessa mediassa laajalle levinnyt kuva. Siinä kenraali kävelee siviilivaatteissa vaimonsa kanssa. Kuva on väitetysti otettu Moskovassa. Surovikinin on kerrottu olevan nyt vapaalla tehtävistään. NY Timesin mukaan hänellä on yhä sotilasarvonsa, mutta ei mitään varsinaista roolia asevoimissa.

Prigozhinin kuolema ja Putinin sisäpiiriin linkittyvän Surovikinin erikoinen kohtelu voivat kieliä Kremlin kaoottisesta tilanteesta. Esimerkiksi oppositiovaikuttaja Garri Kasparov on huomauttanut, ettei Wagner-johtajan surmaa tule pitää osoituksena Putinin voimasta vaan ennemmin otteen menettämisestä.

– Kun diktaattori joutuu alentumaan murhaamaan oman sisäpiiriinsä jäseniä ja tappelemaan omien kenraaliensa kanssa ja korvaamaan heitä, on tilanne hyvin vaarallinen, Kasparov kirjoitti hiljattain X-somepalvelussa (entinen Twitter).

