Garri Kasparovin mukaan Vladimir Putin murhaa jo oman sisäpiirinsä jäseniä

Venäläinen oppositiovaikuttaja Garri Kasparov ei pidä oligarkki Jevgeni Prigozhinin kuolemaa merkkinä Venäjän diktaattori Vladimir Putinin voimasta. Kasparovin mukaan tilanne on pikemminkin päinvastainen.

– Kun diktaattori joutuu alentumaan murhaamaan oman sisäpiiriinsä jäseniä ja tappelemaan omien kenraaliensa kanssa ja korvaamaan heitä, on tilanne hyvin vaarallinen, Kasparov kirjoittaa X-somepalvelussa (entinen Twitter).

Hänen mukaansa ”jäljellä olevien” kesken ei ole enää lainkaan luottamusta ja siten myöskään uskollisuutta.

– Puukot ovat esillä ja verta on pakko vuodattaa, Kasparov ennustaa.

Venäjän johtaja on kierrättänyt toistuvasti Ukrainan sodan keskeisiä kenraalejaan. Venäjän joukkoja Ukrainassa komentanut kenraali Sergei Surovikin siirrettiin alkuvuodesta pois tehtävästä. Tällä viikolla uutisoitiin Surovikinin saaneen nyt potkut Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentajan paikalta.

Surovikin oli arvostellut toistuvasti Venäjän puolustusministeriötä ja hänen tiedetään olleen läheisissä väleissä Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kanssa. Mediatietojen mukaan Surovikin oli kymmenien Wagnerin salaisiksi VIP-jäseniksi luonnehdittujen venäläisten tiedustelu- ja sotilasvaikuttajien joukossa.

Prigozhinin on kerrottu menehtyneen Venäjän Tverin alueella keskiviikkona illalla tapahtuneessa lentoturmassa.

Kyseessä oli mitä todennäköisimmin suunniteltu isku. Turmasta julkaistun videomateriaalin perusteella kone tuhoutui jo ilmassa jonkinlaisessa räjähdyksessä. Verkkouutiset arvioi tästä löytyvässä jutussa, oliko kyse pommista vai mahdollisesti ohjuksesta.

No. When a dictator is reduced to murdering members of his inner circle and fighting with and replacing his own generals, the situation is very dangerous. There is no trust among those who remain, and therefore no loyalty. The knives are out and must taste blood. https://t.co/BqQE2DPi7B

— Garry Kasparov (@Kasparov63) August 23, 2023