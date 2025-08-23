Verkkouutiset

Kremlin kellot punaisella torilla. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Jarno Limnell Venäjän ulkoministerin puheista: Suomi ei enää elä Kremlin varjossa

  • Julkaistu 23.08.2025 | 11:16
  • Päivitetty 23.08.2025 | 11:40
  • Venäjä
Kansanedustajan mukaan historia opetti, ettei Venäjän lupauksiin voi luottaa.
Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin puheisiin koskien Suomea ja Venäjää.

– Lavrov voi puhua mitä haluaa, mutta Suomi ei enää elä Kremlin varjossa. Me päätämme itse omasta turvallisuudestamme – ja olemme Natossa. Historia opetti, ettei Venäjän lupauksiin voi luottaa.

Limnell viittaa Ilta-Sanomien artikkeliin, jossa kerrotaan Lavrovin puheista koskien esimerkiksi Suomen ja Neuvostoliiton aikanaan vuonna 1948 allekirjoittamaa ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimusta. Lavrov mainitsee sopimuksen neljännen artiklan, jonka mukaan osapuolet sitoutuivat pidättäytymään liitoista, jotka on suunnattu toista osapuolta vastaan.

– Missä kaikki tämä on? Nyt he ovat liittyneet rakenteeseen, joka pitää Venäjää vihollisena, hän sanoo viitaten aiemmin voimassa olleeseen sopimukseen.

Lavrov mainitsi myös esimerkiksi, että Suomen sotienjälkeinen kehitys oli mahdollista Venäjä-suhteiden ansiosta. Hänen mukaansa Suomi nautti pitkään toisen maailmansodan jälkeen talouskasvun sekä hyvinvoinnin kannalta suotuisista olosuhteista Venäjän ansiosta.

