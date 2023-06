Jarno Limnéll: Venäjä osoittaa turhautumistaan, vihamieliseen toimintaan varauduttava

Kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.) katsoo, että Suomen Nato-jäsenyys sekä lähestyvät Naton huippukokous näkyvät Venäjän turhautumisena, mikä voi johtaa vihamieliseen toimintaan.

– Ei kannata yllättyä, jos ulkoministerin vierailun aikana Venäjän suunnalta ilmenee erinäistä vihamielistä toimintaa ja informaatiovaikuttamista. Venäjän ärsyyntynyt karhu osoittaa turhautumistaan nyt, kun Suomi on Naton jäsen ja Naton huippukokous Vilnassa lähestyy, Limnéll kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan viitaten Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin Suomen vierailuun tällä viikolla.

Blinkenin vierailun aikana keskustelua on käyty erityisesti teknologisesta kehityksestä. Limnéllin mukaan aihe on ajankohtainen, sillä Venäjän keskeinen vaikuttamiskeino on teknologia.

– Jos sähköverkko, maksuliikenne tai sairaalapalvelut eivät yllättäen toimi, sillä on merkitystä meidän kaikkien arkeen, Limnéll toteaa.

Teknologia ja varsinkin tekoälyn kehittyminen on ollut keskeisenä aiheena myös G7-maiden toukokuun huippukokouksessa Hiroshimassa Japanissa.

– Tekoälyn kehityksen kiihtyessä teknologiaan liittyvät asiat on jatkossa yhä kiinteämpi osa niin kansallista kuin kansainvälistäkin politiikkaa. Teknologian ja tekoälyn kehitykseen liittyy suuri määrä uhkia, jolloin turvallisuus ja eettiset periaatteet on syytä pitää vahvasti mukana.

Vaikka teknologian tuomiin uhkiin tulee Suomessakin varautua, Limnéll katsoo, että kehityksessä piilee Suomelle myös ”vuosikymmenen suurin mahdollisuus”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja Blinken allekirjoittivat eilen yhteisen julkilausuman Suomen ja Yhdysvaltain välisestä 6G-yhteistyöstä.

– Se on hyvä askel meille ja osaamisemme arvostamiselle. Kun teknologia nousee yhä enemmän kansainvälisen politiikan keskiöön, Suomessa kannattaa olla valmiina. Kyse on turvallisuutemme ohella tämän vuosikymmenen merkittävimmästä kilpailukykymme edistämisen, kansainvälisen yhteistyön ja osaamisemme hyödyntämisen mahdollisuudesta, Limnéll sanoo.

Limnéll katsoo, että Suomen täytyy panostaa seuraavaksi teknologisen kehityksen turvallisuuden takaavaan teknologiapolitiikkaan.