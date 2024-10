Jarno Limnell: Seuraava kriisi on vain ajan kysymys

Presidentti Sauli Niinistö esitteli Brysselissä 165-sivuisen raporttinsa, joka käsittelee keinoja, joilla EU voisi parantaa omaa turvallisuuttaan. Raportin tilasi Niinistöltä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen maaliskuussa.

– Suomesta ei enää haeta oppia pelkästään hiihtämiseen ja avannosta pelastautumiseen. Nykyään katseet kääntyvät Suomeen, kun varautua pitäisi kaikkiin kuviteltavissa oleviin uhkiin, kirjoittaa kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Niinistö puhui esityksessään siitä, että Euroopan ja eurooppalaisten täytyy oppia tunnistamaan omat heikkoutensa ja yhdistämään ne varautumisen taidot, joita eri sektoreilla on. Niinistö tekee raportissaan yhdeksän kattoehdotusta.

Limnellin mukaan raportin lähtökohta on realistinen: kriisit eivät lopu ja seuraava kriisi on vain ajan kysymys.

– Uhkia on loputon määrä, eikä täydellistä suojaa ole olemassa. Siksi varautuminen on paras tapa puolustautua. Varautuminen on myös pelote – hyökkääjä iskee heikkoihin kohtiin, hän muistuttaa.

– Ja kuten viime vuosina on selväksi käynyt, Venäjä käyttää kaikki tilaisuudet hyväkseen. Tuurilla seilaamiseen meillä ei ole varaa. Kuten presidentti Niinistö puheenvuorossaan toi esille: turvallisuus maksaa, mutta siitä luopuminen maksaa enemmän, Limnell jatkaa.

Kansanedustaja muistuttaa, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa yhdisti EU:n.

– Sillä on välittömiä vaikutuksia alueen puolustukseen: integraatio yhtäällä syventää sitä kaikkialla muuallakin alueilla. Mitä syvemmin olemme toisiimme sitoutuneet, sitä voimakkaammin yhteen kohdistunut isku heijastuu muihinkin.

– Kun varautuminen suunnitellaan koko unionin tasolla, hyödynnetään yhteisiä vahvuuksia ja vahvistetaan paikallisia heikkouksia, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenenä toimiva Limnell toteaa.

Limnellin mielestä suomalainen kokonaisturvallisuuden malli tulisi laajentaa koko unionin laajuiseksi.

– Vaikkapa meille tuttu kotivara on vielä monessa maassa vieras käsite. Kun varautumista rakennetaan ihmiset edellä, saadaan aikaan sitoutumista ja voimavaroja: osaamista, kykyä ja tahtoa.

Myös eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) tukee presidentti Niinistön EU-raportin ajatusta siitä, että Euroopan täytyy valmistautua vaarallisempaan maailmaan lisäämällä niin valtioiden, instituutioiden kuin kansalaistenkin valmiutta.

Auton mukaan Niinistön raportti esittelee monia keskeisiä ajatuksia siitä, miten varautumista voidaan vahvistaa.

– Niinistö korostaa tässä asianmukaisesti sitä, että Euroopan maiden on kannettava enemmän vastuuta oman puolustuksemme vahvuudesta. Samaan aikaan meidän tulee selkiyttää rooleja ja vastuita kriisitilanteiden varalta, jotta meillä on selkeät toimintatavat niin puolustuksen kuin siviilikriisinhallinnan puolella, Autto sanoo tiedotteessa.

Niinistön raportti luo Auton mukaan visiota EU:sta valmiusunionina, joka kykenee vastaamaan erilaisiin kriiseihin. Niinistön mukaan valmiuden kehittäminen edellyttää luottamusta niin jäsenmaiden ja instituutioiden kuin yksityisen sektorin ja siviiliyhteiskunnan välillä.

– Kokonaisuusturvallisuusajattelu ja kriisivalmius ovat keskeisiä Suomelle. Meillä on Suomessa perinteisesti ollut myös korkea luottamus viranomaisia kohtaan. Vastaavaa luottamusta tulee kasvattaa koko Euroopassa, sillä silloin emme ole niin helppo kohde vaikuttamisyrityksille. Niinistön raportin toimet ovat hyvä alku kohti parempaa eurooppalaista varautumista, Autto arvioi.

