Jarno Limnell listaa kolme oppia Ukrainasta – Suomen turvallisuus varmistettava

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) muistuttaa, että tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta Venäjän brutaalia hyökkäyssotaa Ukrainassa ja yli vuosikymmen Krimin valtauksesta.

Hän tiivistää X-palvelussa kolme oppia ja kolme välttämätöntä toimintaohjetta Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi nyt ja lähitulevaisuudessa.

1. Sotilaallinen voima ratkaisee edelleen

– Ukrainan sota osoittaa, että Euroopassa turvallisuus perustuu yhä uskottavaan puolustukseen. Kansallinen puolustuskyky, reservi, moderni teknologia ja liittolaissuhteet ratkaisevat. Rauha ei ole pysyvä tila vaan jatkuva tehtävä.

2. Yhteiskunnan kestävyys ratkaisee sodan suunnan

– Ukraina on kestänyt, koska koko yhteiskunta toimii ja jaksaa. Energia, huoltovarmuus, viestintä, kyberturva ja kansalaisten kriisinsietokyky ovat strategista puolustusta. Turvallisuus syntyy koko yhteiskunnan toimivuudesta.

3. Sota on sekä kulutusta että teknologiaa

– Venäjä käy yhä raskasta kulutussotaa, jossa massat, tykistö ja resurssit ratkaisevat. Samalla droonit, kybervaikuttaminen ja uusi teknologia muuttavat taistelukenttää. Määrä, kestävyys ja innovaatio ratkaisevat yhdessä.

Jarno Limnellin mukaan tällä kaikella on seurauksia Suomelle.

1. Puolustuskykyä on vahvistettava jatkuvasti

– Nato-jäsenyys ei korvaa vahvaa kansallista puolustusta. Suomen on investoitava puolustukseen, teknologiaan ja reserviin pitkäjänteisesti, koska turvallisuusympäristö pysyy epävakaana.

2. Kokonaisturvallisuus on Suomen vahvin suoja

– Huoltovarmuus, kriittinen infrastruktuuri, kyberturva, rajaturvallisuus ja väestön varautuminen ovat turvallisuuden ydin. Varautuminen ei ole pelkoa tai militarismia vaan vastuullista realismia muuttuneessa maailmassa.

3. Suomen on panostettava teknologiseen etumatkaan

– Droonit, tekoäly, avaruus, kyberpuolustus ja data ratkaisevat tulevaisuuden turvallisuutta. Se on samalla turvallisuus- ja talouspolitiikkaa. Turvallisuus syntyy osaamisesta, yhteistyöstä ja yhtenäisyydestä.