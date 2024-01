Jarno Limnéll: Krimin sillan katkaiseminen saisi Kremlin sekaisin

Ukraina on viime kuukausina tehnyt onnistuneita iskuja Venäjän miehittämälle Krimille. Viimeksi torstaina Ukrainan joukot iskivät Sevastopolin lähellä sijaitsevaan venäläissotilaiden komentopaikkaan.

Kokoomuksen kansanedustaja, turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jarno Limnéllin mukaan lännen pitäis antaa Ukrainalle aseita Krimin ja Venäjän yhdistävän Kertsin sillan tuhoamiseen.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jämähtänyt jäätyneeksi konfliktiksi. Avainasemassa on kysymys Krimin hallinnasta. Krimillä on valtava psykologinen, symbolinen ja strateginen merkitys. Euroopan täytyy nyt antaa Ukrainalle konkreettiset välineet Kertsin sillan tuhoamiseksi, Limnéll kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kertsin sillalla on hänen mukaansa tärkeä merkitys Venäjän sotatoimille kuljetusreittinä.

– Sen katkaiseminen saisi Kremlin sekaisin. Ukrainan voitava iskeä sillalle kaukaa ja tehokkaasti. Saksan Taurus-ohjuksilla niin voidaan tehdä. On kumma, jos poliittista tahtoa ohjusten antamiseen ei löydy.

