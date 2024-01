Ukraina iski venäläissotilaiden komentopaikkaan Sevastopolissa

Ukrainan joukot ovat torstai-iltapäivänä tehneet iskun Krimille Sevastopolin lähellä sijaitsevaan venäläissotilaiden komentopaikkaan, uutisoi ukrainalainen Kyiv Independent -lehti viitaten Ukrainan asevoimien strategisen viestinnän osaston ilmoitukseen.

Ukraina on viime kuukausina iskenyt useasti Venäjän miehittämälle Krimille muun muassa häiritäkseen Venäjän logistiikkaa ja eteläistä puolustusta.

Ukrainan armeija ei torstaina antanut tarkempia tietoja iskun kohteesta tai seurauksista.

Kyiv Independentin mukaan Venäjän puolustusministeriö väitti, että sen joukot ampuivat alas kymmenen ukrainalaista ohjusta Krimin yllä.

Lehti kertoo, että ennen Ukrainan asevoimien vahvistusta Ukraina-mielinen paikallinen Telegram-kanava Crimean Wind kirjoitti paikallislähteisiin viitaten, että yksi ohjuksista olisi osunut venäläiseen komentopaikkaan Sevastopolissa ja toinen Venäjän sotilaslaitokseen lähellä Jevpatoriaa.

Ukrainan armeija ei ole kommentoinut Jevpatorian räjähdyksiä.

Iskusta kertoi viestipalvelu X:ssä muun muassa Nexta-uutissivusto.

Budanov's birthday is celebrated in Crimea

An air alert is heard in Sevastopol, explosions are reported. Also explosions were heard in Yevpatoria. The Crimean bridge is traditionally blocked.

In total in Sevastopol heard about 10 explosions, reports the project "Krym.Realii".… pic.twitter.com/zoIgijvTOR

