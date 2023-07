Jarmo Lindberg MTV:lle: Hyökkääjän joukkojen huolto voi vaikeutua

Venäjän miehittämälle Krimille vievällä Kertšin­salmen sillalla tapahtui mediatietojen mukaan räjähdyksiä maanantain vastaisena yönä.

Vaurioituneesta sillasta on julkaistu sosiaalisessa mediassa videoita, jotka näkyvät jutun alla.

Puolustusvoimien entinen komentaja, kokoomuksen kansanedustajan Jarmo Lindberg kertoo MTV Uutisille, että isku voi vaikeuttaa Venäjän sotatoimia, jos Etelä-Ukrainassa sijaitsevia joukkoja joudutaan huoltamaan jatkossa maateitse miehitettyjen alueiden kautta. Tähän asti Kertšin­salmen silta on ollut suhteellisen turvallinen huoltoreitti Venäjän joukoille.

Nyt Ukrainalla on käytössään Britannian antamia pitkän kantaman Storm Shadow -ohjuksia. Niillä voidaan iskeä Venäjän maateitse järjestettyyn huoltoon.

– Jos ja kun Ukrainalle annetaan ajankohtaista tiedustelutietoa, Venäjän logistinen volyymi tulee Ukrainan vaikutukseen. Huollosta tulee vaikeampaa ja riskialttiimpaa, Lindberg sanoo MTV:lle.

The damaged part of the Crimean Bridge as seen from a train. #CrimeanBridge #KerchBridge #Crimea #Ukraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/dJX7PFQCAt

— Natalka (@NatalkaKyiv) July 17, 2023